Uber, San Francisco'da Bisiklet Kiralama Servisi Başlatıyor

Dünyanın en popüler ulaşım hizmetlerinden biri olan Uber, bisiklet kiralama servisi JUMP ile ortaklık kurduğunu açıkladı. Yapılan anlaşma gereği, JUMP'a ait bisikletler Uber uygulamasında görülecek ve müşteriler bisikletleri online olarak rezerve edebilecekler.

JUMP'ın adını daha önce duymayanlar için; çok kısa bir zaman önce San Francisco merkezli kurulan şirket, müşterilerine elektrikli bisiklet kiralama hizmeti veriyor. JUMP, San Francisco Belediyesi Ulaşım Ajansı ile yaptığı anlaşma sayesinde, şehirde bulunan 250 adet başıboş bisikleti yeniden tasarladı ve kullanıma sundu.

Uber ile JUMP arasındaki anlaşma gereği, kullanıcılar bu bisikletleri Uber uygulaması üzerinden doğrudan kiralayabilecek. Bununla birlikte, bisikletin kullanıcılara teslim edilmeyeceğini, aksine kullanıcıların bisikletlere kendilerinin gitmesi gerekeceğini de belirtelim.

Şehirdeki bisikletler, belli noktalarda kilitli bir şekilde bulunuyor. Kullanıcılar, uygulama üzerinden kendilerine en uygun noktadaki bisikleti rezerve ettirebiliyorlar. Bu alanda şehirdeki tek izinli kuruluş olan JUMP'la ortaklık kuracak olan Uber, böylelikle hizmet yelpazesini de genişletecek.

JUMP CEO'su Ryan Rzepecki, Uber ile kurdukları ortaklığın bisikletleri daha geniş kitlelere yaymak ve kullanıcıların ulaşım seçeneceklerini arttırmak için harika bir yol olduğunu söyledi. Asıl hedeflerinin, San Francisco'daki tüm mahallelerde olmak ve uygun fiyatlı yeşil ulaşımı sağlamak olduğunu söyleyen Rzepecki, uygulamanın çok yakında ABD'nin farklı şehirlerinde de hizmete geçeceğini duyurdu.

Uber Ulaştırma Politikası ve Araştırması Başkanı Andrew Salzberg da konuyla ilgili bir açıklama yaparak, "Müşterilerimizin Uber uygulaması aracılığıyla birden fazla ulaşım seçeneğine sahip olmasını istiyoruz. Bu, sahip olduğumuz büyük vizyonun yalnızca küçük bir parçası" dedi. JUMP ile kurdukları ortaklığın stratejik yönden oldukça mantıklı olduğunu ifade eden Salzberg, uygulamanın odak noktasının şu an için San Francisco olduğunu ancak zamanla diğer yerlere yayılacağını söyledi.