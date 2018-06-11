Uber, Sarhoş Yolcuları Yapay Zeka ile Tespit Edecek

Popüler ulaşım hizmeti Uber, müşterinin hayatlarını kolaylaştıracak çok önemli bir teknoloji üzerinde çalışıyor. ABD’li şirket, yapay zeka yardımıyla kullanıcılarının alkollü olup olmadıklarını tespit eden bir teknolojinin patentini aldı.

Dünyada 83 ülkede 647 şehirde hizmet veren Uber, sarhoş yolcuları tespit edecek bir teknoloji için patent başvurusunda bulundu.

ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi’ne gönderdiği fikri patent dosyasında söz konusu teknolojiyi “makine öğrenimi sistemiyle yolcuların durumu hakkında tahminde bulunma” şeklinde tanımlayan şirket, alkolün etkisinde olan ile olmayan kullanıcılar arasındaki farkı tespit etmeye çalışacak.

Uber, sistem yardımıyla kullanıcıların günlük davranışlarını, telefonlarını tutuş açısını, yürüyüş şekillerini ve hızlarını ölçecek ve bu veriler ışığında bir değerlendirmede bulunacak. ABD’li şirketin asıl amacının ise, Uber sürücülerinin karşılaşabilecekleri durumlara karşı hazırlamak olduğu belirtiliyor. Tabii bir diğer amaç da, sürücüleri alkollü müşterileri araçlarına almaktan vazgeçirmek de olabilir.

Buna rağmen söz konusu teknoloji üzerinde patent başvurusu dışında atılan somut bir adımın olmadığını belirtelim. Unutulmamalı ki, şirketler her yıl onlarca patent başvurusu yapıyor; ancak yalnızca çok az bir kısmını ürün haline getiriyorlar. Uber’in bu sistemi hayata geçirip geçirmeyeceğini zamanla göreceğiz.