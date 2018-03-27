Uber Şoförü Yolcusunu Darp Etti! (mi?)

Geçtiğimiz hafta, ülkemizde fazlasıyla tartışmalara hatta kavgalara sebep olan Uber hakkında ortaya bir iddia atıldı. İddiaya göre Uber şoförü Atatürk Havalimanı'na gitmek isteyen kadın yolcu B.E. ve kızını şiddet kullanarak aracından attı.

İstinye'deki evine Uber aracı çağıran B.E., kızıyla birlikte Atatürk Havalimanı'na gitmek için bindiği araçta uygulamada gördüğü ücretin fazla olmasından şikayet ederek Uber şoförüne ağza alınmayacak hakaretler etmeye başladı. Uber şoförü ise ücret ile bir alakasının olmadığını, ücreti kendisinin belirmediğini ve isterse araçtan inebileceğini ya da yolculuğu iptal edebileceğini söylemesine karşın; kadın yolcu şoföre ettiği hakaretlere devam ediyor ve araçtan ısrarla inmeyeceğini dile getiriyor.

Şoför ise daha fazla dayanamayarak aracı durdurarak yolcuları araçtan indirmek istedi. Tam bu sırada (ne tesadüf) bir taksici, araçta bir sorun olduğunu düşünerek Uber aracının önünde durdu. B.E.'nin kızı ise taksiciden yardım istedi. Yolcunun kızı ile taksici konuşurken, Uber şoförü B.E.'yi (taksici ve yolcunun iddiasına göre) araçtan bariyerlerin üzerine attı. Bu sırada B.E. ve kızını havaalanına götürüp kızın uçağa yetişmesini sağlayan (kahraman) taksici, daha sonra da B.E.'yi havaalanı polisine götürdü.

Uber aracı çağırırken yolculuk ücretinin ne kadar olacağı uygulamada yazıyor olmasına rağmen B.E.'nin niye ısrarla yolculuk ücretine itiraz ettiğini de anlamış değiliz. Yolculuk ücretinin fazla çıkması gibi bir durumda da bu konunun muhatabı elbetteki Uber sürücüsü değil, Uber sistemidir. Aynı zamanda bilinmelidir ki yoğun saatlerde veya araçların az bulunduğu bölgelerde yolculuk ücreti fazla olabilir.

Olay bu kadar ciddiyken ve en garibi taksici-Uber kavgasının en ateşli olduğu dönemde iken; Uber aracıyla ilgili skandal bir iddia ortaya çıkması ve bu durumda bir taksicinin ortaya çıkarak "kahraman"lık yapması bize biraz garip geldi. Ülkemizde her şeye yapıldığı gibi Uber'e de bir karalama kampanyasının yapıldığı akıllara gelmiyor değil. Uber şoförü ile kadın yolcu B.E. arasında geçen tartışmanın videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

#HaberDetay Kadın yolcuyu darp ettiği iddia edilen UBER şoförünün aracında bulunan kameradaki görüntüler yayımlandı.

Yolculuk esnasındaki o anlar 👇 pic.twitter.com/5EWBadaq0H — Az Önce Oldu (@azonceoldu) March 25, 2018

Olayların hemen ardından Uber de bir açıklama yayınladı ve şoförün Uber sistemi ile olan bağlantısının olay aydınlanana kadar kesildiğini belirtti. Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Bahsi geçen davranış Uber uygulamasında kesinlikle kabul edilemez ve kimsenin başına gelmemesi gereken bir olaydır. Soruşturmalarına destek olmak için yerel emniyet birimleri ile yakinen çalışmaktayız. Konuyla ilgili araştırmalarımız tamamlanana kadar sürücü ortağının Uber sistemine erişimi engellenmiştir. Bahsi geçen davranışlar Uber Topluluk Kuralları'na aykırıdır. Yolcularımızın ve sürücü ortaklarımızın güvenliği bizim en büyük önceliğimizdir. Herhangi bir olay olduğunda yerel emniyet birimleri ile birlikte çalışarak araştırmalarına destek vermekteyiz. Uber'in Acil Destek Ekibi dünya genelinde yaşanabilecek olayları veya kazaları takip ederek hemen dönüş sağlamaktadır. Uber konuyu hassasiyetle takip etmekte ve konunun aydınlatılması için araştırmalarına destek olmak üzere yerel emniyet birimleriyle çalışmaktadır."