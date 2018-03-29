Uber, Sürücüz Araba Kazasında Kurbanın Ailesiyle Anlaştı

Uber, sürücüsüz modda seyreden bir aracının çarpması sonucu hayatını kaybeden yayanın ailesi ile anlaştı.

18 Mart tarihinde Tempe, Arizona’da gerçekleşen kazada, Uber’in otonom sürüş modunu test eden Volvo marka aracı, yaya geçidinden 90 metre uzaklıkta karşıdan karşıya geçmeye çalışan 48 yaşındaki Elaine Herzberg’e çarpmış, talihsiz kadın tüm müdalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından kamuoyu ile paylaşılan görüntülerde kazanın, Herzberg'in yolun karanlık tarafından market torbaları ve bisikletiyle karşıdan karşıya geçtiği sırada yaşandığı ortaya çıkmıştı.

Görüntülerde ayrıca, şoför koltuğunda oturan “güvenlik sürücüsü” Rafaela Vasquez’in, arada sırada kucağındaki bir şeye baktığı da görülüyordu.

Kazada hayatını kaybeden Herzberg'in ailesine her türlü desteği vereceğini ve sürecin şeffaf bir şekilde ilerleyeceğini açıklayan Uber, kurbanın ailesi ile anlaşmaya varıldığını bildirdi. Fakat ABD’li şirketin ne kadar tazminat ödeyeceği resmi olarak açıklanmadı. Ailenin avukatı Cristina Perez Hesano, Reuters’e verdiği demeçte, konunun çözüldüğünü söyledi ancak anlaşmanın detaylarını paylaşmadı.

Kazanın ardından sürücüsüz otomobillerin varlığı tartışmaya açılırken, Uber, Pittsburgh, Toronto, San Francisco ve Phoenix başta olmak üzere tüm şehirlerdeki otonom araç testlerinin durdurulduğunu açıklamıştı.

Uber'in sürücüsüz aracının Arizona'da sebep olduğu kazanın görüntüleri...