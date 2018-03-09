Uber-Taksi Savaşı Büyüyor! Bir Uber Şoförü Daha Darp Edildi

Mobil uygulama üzerinden ulaşım hizmeti veren Uber şoförleri ile Türk taksiciler arasındaki gerginlik her geçen gün tırmanıyor. Şu ana kadar Uber şoförlerine yönelik 30 saldırı gerçekleştiği iddia edilirken, İstanbul'daki taksicilerin müşteri gibi çağırarak Uber şoförlerini darp ettikleri öğrenildi.

Uber sürücüleri ile İstanbul'da sayıları 20 bine yaklaşan taksiciler arasındaki savaş büyüyor. Yaklaşık 6 ay önce patlak veren gerginlik, Uber şoförlerinin saldırıya uğramasıyla eyleme dönüştü.

Hürriyet'ten Özgür Altuncu'nun haberine göre, geçtiğimiz gün Üsküdar'da sahte müşteri çağrısına giden Uber şoförü Alihan G. acımasızca dövülerek hastanelik edildi. Uber'e yönelik saldırıların sonuncusu ise dün sabah İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yaşandı. Akıllı telefonlarda bulunan Uber uygulaması üzerinden müşteri gibi Uber çağıran bir grup taksici, sözde müşterilerini bekleyen Uber sürücüsü Bahtiyar Poslu'ya saldırdı. Olayla ilgili konuşan Poslu, 12 kişinin kendisine küfür ederek saldırdığını ve ölümle tehdit ettiğini söyledi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ise darp iddialarını reddediyor. Haklarında karalama kampanyası yapıldığını söyleyen Aksu, “Uber algı operasyonu oluşturuyor ki Uber’in erişiminin kesilmesi, iptali üzerine görülecek mahkemeyi etkilesin. Saldıranların hiçbiri taksici değil. Uber’de çalışanlar sık sık bu tip haberler yaptırıyorlar" ifadelerini kullansa da, Uber'e yönelik saldırılara ilişkin birçok kanıtın olduğunu da unutmamak gerekiyor.

Kaynak: Hürriyet.com.tr