Son dönemde gelen haberlere göre Uber, talep üzerine teslimat hizmeti veren UberRush’ı kapatıyor. Şirket, müşterilerine gönderdiği e-posta ile UberRush hizmetini 30 Haziran 2018’de sonlandıracağını duyurdu.

Uber, UberRush hizmetini 2014 yılında Manhattan’da başlatmıştı. Bu hizmette kullanıcılar, bir paketin bir yerden alınıp istenilen başka bir yere teslim edilmesi için herhangi bir kişiyi görevlendirebiliyorlardı. Şirket, bu hizmetini zamanla genişletti ve 2015 yılında Chicago’da ve San Francisco’da da hizmet vermeye başladı. Fakat şirket, özel işler için teslimat opsiyonu olarak Uygulama Program Arayüzü’nü (API) sunduğundan beri bu üç şehrin ötesine geçemedi ve hizmeti daha fazla genişletemedi.

2017 yılı Nisan ayında Uber, restoranların artık UberRush hizmetini kullanamayacağını ve gıda teslimatlarının başka bir programa, UberEats'e devredileceğini açıkladı. Bir Uber sözcüsü, UberRush hizmetinin sona ereceğini doğruladı ve ilgili uygulamaların şimdiden UberEats’e aktarılmaya başlandığını söyledi.

UberRush’ın kapanması aslında, talep üzerine nakliye hizmeti veren bir başka şirket olan Shyp’in kapanışını takip ediyor. Shyp firması da geçen yıl Temmuz ayında operasyonlarını sonlandırdığını açıklamıştı ve geçtiğimiz Salı günü de şirketin kapatıldığını duyurmuştu.