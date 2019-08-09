Uber Tarihinin En Büyük Kaybını Yaşadı: 5 Milyar Dolar Zarar

Uber bu sabah ikinci çeyrekteki kazançlarını halka açık bir şirket olarak bildirdi ve durumlar iyi gözükmüyor. Şirket daha fazla kullanıcıya ulaşmasına rağmen yalnızca bir çeyrekte 5 milyar dolar zarar etmiş durumda.

Temmuz ayında 100 milyondan fazla kullanıcı Uber araçlarına bindi veya şirketin hizmetlerini kullandı. Bu, Uber tarihinde ilklerden biri ve kullanım oranı önceki yıla göre yüzde 35 artarak 1.67 milyar seviyesine yükseldi. Fakat Uber'in bu çeyrekte tarihi bir zarara uğradığı da gözlerden kaçmadı.

Wall Street analistleri bu kayıpları bekliyorlardı ve yatırımcıların şirkete bir fırsat daha vermesi gerektiğini belirtiyorlardı. 2019'un ikinci çeyreğinde 5.2 milyar dolara zarara uğrayan Uber, yönetim tarafında ise sorunsuz gözüküyor. CEO Dara Khosrowshahi, halka arz sayesinde 2019 yılını “en yüksek yatırım yılı” ilan etmişti.

Uber ve Belediyeler Arasında Sorunlar Var

Özellikle ABD'de belediyeler ile sorunlar yaşayan Uber'in trafik konusunda sıkıntı oluşturduğu düşünülüyor. Hatta bir rapora göre Uber ve Lyft sürücüleri gece saatlerinde yola çıkmazsa Washington'da araç trafiği yüzde 7, San Francisco'da yüzde 13 ve Boston'da yüzde 8 düşüyor.

UberEats, Şirketin Yeni Gelir Kaynağı

Ayrıca şirketin yemek getir-götür servisi olan UberEats yeni müşteriler kazanmaya devam ediyor. UberEats’in yiyecek teslim ettiği kişi sayısı 2018’e göre yüzde 140 oranında arttı. CEO “Yeni Eats tüketicilerinin yüzde 40’ından fazlası Uber'in platformunu daha önce hiç kullanmadı” dedi.