Uber, Türkiye'de Faaliyetlerine Son Verdi

Uber, İstanbul'daki Uber XL faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Gündeme bomba gibi düşen haberin tüm detaylarını sizler için derledik.

UBER, İstanbul'daki Faaliyetlerini Sonlandırdı!

Uber, yaptığı açıklama ile İstanbul'da hizmetlerini durdurduğunu bildirdi. Sarı Taksi ve Turkuaz Taksi ürünlerini sunmaya devam edeceğini belirten UBER yetkilileri, açıklamalarında şu cümlelere yer verdi:

"Uber, bugün dünyada 63 ülkede, 700'den fazla şehirde günde 15 milyon yolculuk yapılmasına imkan sağlayan global bir teknoloji platformu olmuştur. Uber, 2014 yılı itibariyle İstanbul'da hizmet vermeye başlamış ve güvenli ulaşımın popüler seçeneği haline gelmiştir. Türkiye'de 4 milyondan fazla kullanıcı uygulamamızı indirmiş, 12,000 UberXL sürücü ortağı ile 6,000 şirket Uber sayesinde gelir elde etmiştir. Maalesef, çok zor bir karar almak durumunda kalarak İstanbul'daki UberXL faaliyetlerimizi 31 Mayıs tarihi itibariyle durdurduğumuzu bildirmek isteriz. Uber, Türkiye için uzun vadeli bir iş ortağı olmak istemektedir. Yolcularımıza Sarı Taksi ve Turkuaz Taksi ürünlerini sunmaya devam edeceğiz. Uber olarak Türkiye'ye olan bağlılığımızı koruyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve tüm ilgili yerel paydaşlarla beraber çalışmak istiyoruz. Bize güvenen tüm yolcularımıza ve her koşulda saygınlık ve profesyonellikleri ile örnek olan her bir UberXL sürücü iş ortağımıza çok teşekkür ediyoruz."

UBER sürücüleri Sütlüce’deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na gelerek AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’dan yardım istedi. AK Parti İl Başkanlığı binasından çıkanBinali Yıldırım, araç sahibi ve sürücülerin şikayetlerini dinledi. Uber’in bugün saat 12,00 itibarıyla sistemini kapatacağını belirten bir sürücü, "Bayram üstü bu yapılır mı? Benim evde 2 yaşında ikiz bebeklerim var. Bayramlarını geçirecekler ve ben bayramlık alamayacak durumdayım şu anda. Bu bize hak mı? Bu kadar insana hak mı?" dedi.

Binali Yıldırım, sürücülere Uber'in niye çekildiğini sordu. Kesilen cezalar nedeniyle çekildiğini öğrenen Yıldırım, "Bunu tabii doğru konuşmuyorlar. Onu da bilin. Çekilme kararını bundan çok önce aldılar. Size açıklamadılar. Bu bahaneye sığınıyorlar. Sizin Uber ile işiniz yok. Bu adamların burada bu saatten sonra iş yapma şansları yok, bunu bilin. Bu kararı da Cumhurbaşkanımızın konuşması üzerine falan almış değiller. Bunların mahkemeleri var biliyorsunuz. Bunlar bu kararı çok önce almışlar. Normalde bu kararı sizinle paylaşmaları gerekiyordu. Dürüst davranmadılar" dedi.

Sizler Uber'in ülkemizdeki faaliyetlerini sonlandırması hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce UBER yeniden ülkemizde hizmet verir mi? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!