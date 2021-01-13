UBER Türkiye'de Faaliyete Geçti! Resmi Açıklama Geldi

UBER'e olan erişim engeli kaldırıldı. Uber Türkiye'ye geri döndü. Uber tarafından resmi açıklama geldi. Yaklaşık 2 yıl önce Türkiye'deki faaliyetlerine son veren Uber'e erişim engeli getirilmişti. İstinaf mahkemesi aldığı karar ile Uber’e Türkiye’de erişim engeli getiren ilk derece mahkemesi kararını hatalı bulmuştu. Erişim engeli an itibari ile kaldırıldı.

UBER Erişim Engeli Kaldırıldı

Uber Türkiye'de hizmet vermeye devam edecek. Erişim engelinin kaldırılması ile birlikte Uber'in Türkiye'de hizmetlerine kaldığı yerden devam edecek. UBER Türkiye tarafından yapılan açıklamada "Uber’e Türkiye’de uygulanan erişim engeli mahkeme kararına uygun olarak bugün itibariyle resmen kaldırıldı! Tüm İstanbullular’a tekrar merhaba!" cümlelerine yer verildi.

Uber’e Türkiye’de uygulanan erişim engeli mahkeme kararına uygun olarak bugün itibariyle resmen kaldırıldı! Tüm İstanbullular’a tekrar merhaba! #uberyeniden — Uber Türkiye (@Uber_Turkiye) January 13, 2021

UBER XL Geri Gelecek Mi?

UBER XL'ın Türkiye'de olmayacağı aktarılıyor. Geçtiğimiz günlerde Uber üzerinden Sarı Taksi ve Turkuaz Taksi çağırma hizmetleri verilecek açıklaması gelmişti.

UBER Türkiye tarafından 24 Aralık 2020'de "Türkiye'de Uber’e gelen erişim engelinin İstinaf kararı ile iptal edilmesine çok mutluyuz. Uygulamamız sarı taksilerle İstanbullular’a hizmet vermeye devam edecek. Türkiye'deki kullanıcılarımızla yeniden buluşacağımız için heyecanlıyız. Birlikte güzel bir geleceğe! #Uberyeniden" açıklaması yapılmıştı.

Kullanıcılar Uber uygulamasından taksi çağırma işlemini yapabilecek. Hemen aşağıdan Uber indir butonuna basarak Uber uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz. Uber indir butonuna bastıktan hemen sonra indirme işleminin gerçekleşmesi için sayfaya yönlendirileceksiniz. Açılan sayfadan indirme işlemini yapabileceksiniz.

Sizler yaklaşık 2 yıl aradan sonra Uber'in yeniden Türkiye'de faaliyete başlaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Uber üzerinden taksi çağırmayı düşünüyor musunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi hem bizlerle hem de diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

UBER Neden Kapatılmıştı?

60'tan fazla ülkede ve 700'den fazla şehirde hizmet veren Uber, yeninden Türkiye'de hizmet vermeye başladı. Neler olmuştu? Uber neden engellenmişti? Otomobilciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği tarafından Uber'e erişimin engellenmesi için dava açılmıştı. İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, Uber'im haksız rekabet oluşturduğuna hükmetmişti ve uber.com'a erişimin engellenmesi kararını vermişt. Uber üzerinden Sarı Taksi ve Turkuaz Taksi çağırma hizmeti ve erişim engeli gelmesi ile birlikte sonlanmıştı.