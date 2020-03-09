Uber Türkiye Milyonlarca Lira Tazminat Ödeyecek

2018 yılı içerisinde, Uber Türkiye için sürücü ortaklarla beraber fatura sistemi geliştirilmişti. Ağır ceza alması beklenen Uber şirketi, fatura sisteminde yaptığı geliştirme nedeniyle, cezası beklemeye alındı.

Uber şirketinin Türkiye'de yasaklanmasıyla ile birlikte büyük bir mağduriyet yaşayan şirket, Türkiye'den çekilme kararı aldığını açıkladı. ABD'li şirketlerin çoğu, hizmet verdiği ülkelere kazanç sağlıyor. Ancak bu durum Uber Türkiye için geçerli olmadı.

Uber'in aldığı çekilme kararı sonucunda, Türkiye Uber sürücüleri büyük mağduriyet yaşadı. Mağduriyet avukatı Alparslan Saraç yaptığı açıklamada, Türkiye'de reklam yapma ihtiyacı duymadan, yoğun bir kullanıcı ağına sahip olan Uber şirketinin, Türkiye'den çekilme kararı ile birlikte, sürücülerin mağduriyetine dikkat çekti.

50 Milyon TL Tazminat Cezası

Saraç, mağduriyet yaşayan sürücülerin şirkete dava açtığını ve 50 milyon TL civarında tazminat cezasının verilmesini beklediklerini belirtti. Çoğu sürücü, Uber tarafından işe alınmak için kredi çekti ya da borç aldı. Büyük masraflar yapan sürücüler, haklarını mahkemede arıyor.

Mahkeme kararı beklenen gibi çıkacak mı? Uber, mağdur ettiği sürücüler için tazminat ödeyecek mi? Mahkeme sonucu merakla bekleniyor.