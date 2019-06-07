Uber, UberCopter ile Bir Kez Daha Göklere Çıktı

Dünyanın en popüler ulaşım servislerinden Uber, yollardaki egemenliğini gökyüzüne taşıyor. ABD’li şirket, New York’taki müşterilerine helikopterle ulaşım hizmeti sağlayacak.

Helikopter yolculuğunu ilk kez 2016 yılında Brezilya’da test eden Uber, büyük ilgi gören UberCopter hizmetini New York semalarına getiriyor.

Şirket, pazartesi ve cuma günleri Manhattan ve JFK Uluslararası Havaalanı arasında isteğe bağlı helikopter turları sunacağını açıkladı. Uber Rewards’da elmas ve platin segmentindeki yolcuların yararlanabileceği hizmet, şu an için yalnızca New York’ta geçerli olacak.

Uçuşlar, helikopter hizmeti HeliFlite aracılığıyla gerçekleşecek. Kullanıcıların HeliFlite seyahatlerinde uçmak için bir kulaklık ya da başka bir donanım kullanmalarına gerek yok. Fakat yolculuklarda maksimum 40 kilogram ağırlığında çanta kabul ediliyor. Bu deneyimin bedeli ise yaklaşık 200 dolar.

Uçuşlar, 9 Temmuz ‘da başlayacak; ancak helikopter hizmetinin kalıcı olmayacağı söyleniyor. Bununla birlikte, Uber’in uçan taksi hizmeti üzerinde çalıştığını biliyoruz. Helikopter servisi, hava yolculuğunun platforma nasıl katılabileceğini görmek için iyi bir resim sunacaktır.

Uber, Salı günü Washington’da düzenlenecek olan Uber Elevate Zirvesi’nde, helikopter hizmeti ve hava taşımacılığındaki son durum hakkında daha fazla bilgi paylaşmayı planlıyor.