Uber, Ücretsiz 10 Milyon Ulaşım Hizmeti ve Yiyecek Teslimatı Gerçekleştirecek

Küresel Corona virüsü salgını dünyayı etkilemeye devam ederken büyük şirketler Corona virüsüyle mücadeleyi desteklemek amacıyla kampanyalar yürütüyor. Bu şirketlerden bir tanesi de Uber.

Uber Eats 10 milyon ücretsiz yiyecek teslimatı kampanyasıyla Corona virüsü savaşında ülkelere destek veriyor. Kampanyanın hedefi sağlık çalışanları ve risk grubunda bulunan yaşlılar.

Bunun yanı sıra kampanyanın bir diğer ayağı olarak Uber, sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım imkanı da sunacağını açıkladı. Kampanya, Corona virüsü salgınından etkilenen seçim bölgelerinde gerçekleştirilecek.

Daha Çok Bölgede Kampanyayı Aktif Hale Getirmek İstiyoruz

Uber CEO'su Dara Khosrowshahi konuyla ilgili yaptığı açıklamada sağlık çalışanları için ücretsiz yemek ve ulaşım hizmeti verildiğini, daha çok bölgede bu kampanyayı yürütmek için hazır olduklarını ifade etti. Kampanyadan yararlanmak isteyen kişilerin [email protected] mail adresine e-mail göndererek kendileriyle iletişime geçebileceklerini de sözlerine ekledi.

Yapılan açıklamada söz alan Uber sözcüsü, şirketin teslimat maliyetlerini, şoförlerin maliyetlerini ve dağıtılan gıda maliyetlerini de karşılayacaklarını ifade etti.

Uber aynı zamanda virüsten etkilenen sürücüleri için 14 günlük karantina süresinde mali destek de sağlıyor. Bunun yanı sıra şirket, şoförlerin araçlarını dezenfekte edebilmeleri için temizlik malzemelerini de ücretsiz olarak sunuyor.