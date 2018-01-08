Uber ve Volkswagen, Otonom Araçlarında Nvidia'nın Yonga Sistemini Kullanacak

Son dönemde otonom araçlar için yonga sistemleri üreten Nvidia, 300'den fazla müşterisiyle bu alanda katalizör görevi gören şirketlerden bir tanesi. Kaliforniya merkezli teknoloji devi, 2016 yılında tanıttığı, otonom araçlarda kullanılacak yapay zeka yongası Xavier'in müşterilere sunulduğunu duyurdu. Ayrıca şirket, işbirliği yaptığı devlerin arasına Uber ve Volkswagen'i de ekledi.

Alman otomotiv devi Volkswagen, hippi döneminin efsane minibüsünü yeniden canlandırdığı elektrikli ID Buzz modeli başta olmak üzere, gelecekte piyasaya çıkaracağı bazı araçlarında Nvidia'nın Drive IX platformunu kullanacağını duyurdu.

Drive IX, Nvidia'nın Xavier'in gücünü artırması için oluşturduğu bir yazılım geliştirici kiti ve Volkswagen bunu; yüz tanıma, hareket kontrolü, sesli komut ve daha pek çok özellik için kullanacak. Alman devi aynı zamanda, Nvidia'nın artırılmış gerçekliğe dayalı teknolojisi Drive AR ile de çalışacak.

Otonom araç teknolojileri konusunda Nvidia ile ortaklık kuran önemli şirketlerinden bir tanesi de Uber. ABD'li ulaşım devi, aslında bir süredir Nvidia'nın yonga sistemini kullanıyor ancak iki şirket arasındaki bu ortaklık giderek daha da büyüyor. Öyle ki Uber, 2019'dan itibaren 3 yıl içinde Volvo'dan alacağı 24 bin adet sürücüsüz araçta, Nvidia'nın yapay zeka yongası Xavier'i kullanmak istiyor.

Bununla birlikte perdenin arkasında Nvidia ile Intel'in otonom araç teknolojisi konusunda çok çetin bir mücadeleye giriştiğini de belirtelim. Intel, geçtiğimiz yılın başlarında sürücüsüz araçlar için çip üreten bir şirket olan Mobileye'yi 15.3 milyar dolar karşılığında satın almıştı. Dolayısıyla Nvidia'nın, yeni yapay zeka yongası Xavier ile attığı bu güçlü adım oldukça önemli. Dahası, Uber ve Volkswagen gibi bu alandaki yatırımlarını her geçen gün artıran iki devi arkasına alması, Nvidia'nın bu mücadelede bir adım öne çıkmasını sağlayacaktır.