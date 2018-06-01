Uber ve Waymo, Otonom Sürüş Teknolojisinde Birlikte Çalışabilir

Geçmişte çeşitli telif ihlali suçlamalarıyla mahkemede karşı karşıya gelen Uber ve Google’ın yan kuruluşu Waymo, otonom sürüş teknolojisi alanında birlikte çalışmaya hazırlanıyor.

Google’ın otonom araç projesi için kurduğu Waymo, piyasadaki en büyük rakiplerinden Uber’e 2017 yılında bir dava açmıştı. Şirketten ayrılan eski bir Waymo mühendisinin otonom sürüş teknolojisi alanındaki gizli belgeleri Uber’e verdiğini iddia eden firma, yüklü bir tazminat talep etmişti.

Bu hafta içinde Kaliforniya’da düzenlenen Recode’s Code Conference’da konuşan Uber CEO’su Dara Khosrowshahi, iki şirket arasındaki ilişkilerin daha iyi hale geldiğini söyledi. Khosrowshahi’nin açıklaması, Uber’in Waymo’nun talep ettiği 245 milyon dolarlık tazminatı ödemeyi kabul etmesinden sonra geldi.

Reuters’ ın haberine göre, teknoloji endüstrisinin iki dev ismi, geçmişe bir sünger çekmeye ve otonom sürüş teknolojisi için birlikte çalışmaya karar verdi. Khosrowshahi’nin görüşlerine yer verilen haberde, Uber’in sürücüz otomobil filosunda Waymo teknolojisine sahip olmak istediği belirtiliyor.

Khosrowshahi, “Waymo ile masadayız ve her detayı tartışıyoruz. Eğer olumlu bir gelişme yaşanırsa bu harika olur. Ancak aksi takdirde bizim için dünyanın sonu olmaz” ifadelerini kullanırken, Waymo, UBER CEO’sunun açıklamalarına henüz bir yorum yapmadı.

Kendi otonom araç filosunu geliştirmeye devam eden Waymo, Google'ın geliştirici konferansı Google I/O’da sürücüsüz otomobillerinin halka açık caddelerde şu ana kadar 6 milyon kilometreden fazla yol katettiğini açıklamıştı.

Uber tarafında ise kara bulutlar henüz dağılmışa benzemiyor. Volvo marka otonom aracının Arizona’da bisikletli bir yayaya çarparak öldürmesi üzerine tüm şehirlerdeki sürücüsüz araç testlerinin durdurulduğunu açıklayan Uber, olayla ilgili incelemelerin tamamlanmasının ardından testlere yeniden başlamayı planlıyor.