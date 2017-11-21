Uber, Volvo'dan 24 Bin Otonom Araç Satın Alacak

Dünya çapında 58 ülkede ve 300 şehirde internet üzerinden ulaşım hizmeti veren Uber, otonom araçlardan oluşan büyük bir filo kurmaya hazırlanıyor. Şirket, 3 yıl içinde Volvo'dan 24 bin adet sürücüsüz araç satın almak için imzaların atıldığını duyurdu.

Volvo, söz konusu anlaşmayla ilgili yaptığı açıklamada, ABD'de de 46.900 dolardan satılan XC90'ların, 2019 yılından itibaren 3 yıl içinde Uber'e teslim edileceğini söyledi. 24 bin adet sürücüsüz otomobilin teslim edileceği anlaşmanın, yaklaşık 1.4 milyar dolar değerinde olduğu söyleniyor.

San Francisco merkezli Uber, kendi sensörlerini ve yazılımını otononom sürüşe izin verecek şekilde araçlara entegre edecek. Uber'in bu adımı, taksi servisindeki en büyük maliyet olan sürücülerin, zamanla yerini otonom araçlara bırakmasını sağlayacak.

Fakat şu an için Uber'in otonom araçlarının tamamen özerk olmadığını, sürücü koltuğunda her zaman birisinin bulunduğunu belirtelim. Zaten halihazırdaki yasalar, araçların tamamen özerk bir şekilde yollara çıkmasına izin vermiyor.

Uber'in eski CEO'sunun karıştığı taciz iddialarından sonra görevi bırakması, otonom araç projelerinin devam edip etmeyeceği noktasında soru işaretlerine neden olmuştu. Eylül ayında göreve gelen yeni CEO Dara Khosrowshahi, öncesinde yaptığı açıklamada, şirketin odaklanması gereken en önemli konu başlığının maliyet olduğunu söylemişti.

Ancak Volvo ile yapılan anlaşma, Khosrowshahi'nin otonom araç projelerine bağlı kaldığını gösteriyor. Uber tarafından yapılan açıklamada, yeni anlaşmanın şirketin sürücüz otomobil projeleri ile ilgili attığı adımları güçlendireceği ifade edilirken, Volvo ile yapılan ortaklığın çok daha güvenli, sağlıklı ve yenilikçi çözümleri ortaya çıkaracağı belirtildi.

Çinli Geely şirketi Volvo'yu 2010 yılında Ford'dan satın almıştı. Son yıllarda elektrikli otomobil ve otonom araç projelerine yönelen şirket, son olarak ABD merkezli olan ve uçan otomobil teknolojileri üzerinde çalışan Terrafugia’yı satın aldığını duyurmuştu.