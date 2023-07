Ubisoft Bir Süredir Aktif Olmayan Hesapları Kalıcı Olarak Kapatıyor!

Ubisoft, "aktif olmadığını" düşündüğü hesapları geçici olarak askıya aldığını ve oyuncuların oyun kütüphanelerine erişmelerini engellediğini doğruladı.

Ubisoft tarafından oyunculara, "Hesap Kapatmayı İptal Et" bağlantısına tıklamadıkları takdirde askıya alınan hesaplarının 30 gün içinde silineceğini bildiren bir e-posta gönderiliyor.

Twitter kullanıcısı @PC_enjoyer tarafından paylaşılan e-posta, "[e-posta adresinizle] ilişkili Ubisoft hesabınızı kullanmadığınızı fark ettik" diye başlıyor.

