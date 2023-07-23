Ubisoft Bir Süredir Aktif Olmayan Hesapları Kalıcı Olarak Kapatıyor!

Ubisoft, "aktif olmadığını" düşündüğü hesapları geçici olarak askıya aldığını ve oyuncuların oyun kütüphanelerine erişmelerini engellediğini doğruladı.

Ubisoft tarafından oyunculara, "Hesap Kapatmayı İptal Et" bağlantısına tıklamadıkları takdirde askıya alınan hesaplarının 30 gün içinde silineceğini bildiren bir e-posta gönderiliyor.

Ubisoft Hesabı Bir Süredir Pasif Kullanıcılara Mail Gönderiyor

Twitter kullanıcısı @PC_enjoyer tarafından paylaşılan e-posta, "[e-posta adresinizle] ilişkili Ubisoft hesabınızı kullanmadığınızı fark ettik" diye başlıyor.

UBISOFT closes your account if you haven’t logged in for some time.



You will lose all your games purchased forever. pic.twitter.com/exC78bUt93 — AntiDRM🔴 (@PC_enjoyer) July 19, 2023

"Aktif olmayan Ubisoft hesabınızı geçici olarak askıya aldık ve Kullanım Koşullarımıza uygun olarak 30 gün içinde kalıcı olarak kapatacağız. Ubisoft hesabınızı korumak istiyorsanız, aşağıdaki iptal düğmesine tıklayarak kapatılmasını iptal edebilirsiniz."

Şu anda bu durumun yaşanması için hesabın ne kadar süre pasif kalması gerektiğine dair bir bilgi de yok ancak yeni bir rapor bu sürenin 4 yıl olduğunu ortaya koyuyor.

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