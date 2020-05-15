Ubisoft, Antik Mısır ve Yunan Turu Oyunlarını Ücretsiz Dağıtıyor

Eğer Antik Mısır ve Antik Yunan dönemlerine merakınız varsa ve detaylı bilgiler öğrenmek ve halihazırdaki bilgi birikiminizi tazelemek istiyorsanız, karşınızda güzel bir fırsat var. Ubisoft Discovery Tour: Ancient Egypt ve Discovery Tour: Ancient Greece oyununu ücretsiz olarak dağıtıyor.

Ubisoft tarafından yayınlanan son iki Assassin's Creed oyunu, Assassin's Creed Origins ve Assassin's Creed Odyssey olmuştu. Serinin köklü değişikliklere uğradığı bu iki oyun, meraklıları için Antik Mısır ve Antik Yunan dönemlerine götürmüştü. Söz konusu eski dönemler olunca, Fransız yayıncı bu dönemlere ilgi duyanları da unutmamıştı. Öyle ki dünya genelindeki ünlü tarihçiler ile çalışılarak ortaya çıkartılmış Discovery Tour: Ancient Egypt ve Discovery Tour: Ancient Greece, oyuncuların beğenisine sunulmuştu.

Ücretsiz Discovery Tour: Ancient Egypt ve Discovery Tour: Ancient Greece'i kaçırmayın

Ücretsiz güncellemeler ile eklenen bu oyunlar sayesinde, herhangi bir çatışmanın olmadığı ücretsiz turlara çıkıyorsunuz. Bir yanda Mısır halkının hayatını, alışkanlıklarını ve geleneklerini öğrenme fırsatı bulabilir veya Eski Mısır bilimcileri tarafından düzenlenen yetmiş beş farklı tura katılarak mumyalama işlemi dahil birçok farklı konuda merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz. Diğer yanda ise, yirmi dokuz bölgedeki üç yüzden fazla noktaya giderek Philosophy (Felsefe), Architecture (Mimari), Daily Life (Günlük Yaşam), War (Savaş) ve Myths (Efsaneler) kategorilerinde Antik Yunan dönemi hakkında merak ettiğiniz her türlü bilgiye ulaşabiliyorsunuz.

Her iki oyun da 21 Mayıs 2020 Perşembe günü TSİ 21:00'a kadar ücretsiz olarak Ubisoft mağazası üzerinden indirilebilir olacak. Bir defa kütüphanenize eklediğinizde de kalıcı olarak sizin olacak. Discovery Tour: Ancient Egypt'a buradan, Discovery Tour: Ancient Greece'e de buradan ulaşabilirsiniz.