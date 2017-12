Ubisoft Assassin's Creed IV: Black Flag'i Bedava Yapıyor!

Ubisoft, yurt dışında kutlanmaya başlanacak Christmas dönemi için Happy Playdays adlı ilginç bir kampanya başlattı. Bu kampanyada şu an World in Conflict adlı strateji oyunu ücretsiz dağıtılıyor. Önümüzdeki haftanın bedava oyun fırsatı ise Assassin's Creed 4 Black Flag olacak.

Bahsettiğimiz ücretsiz oyun fırsatları oyunu geçici bir süre denemenize imkan veren fırsatlar değil. Kampanya boyunca sözü geçen oyunları UPlay kütüphanenize eklediğinizde bu oyunlar kalıcı olarak sizin olacak. Tek dikkat etmeniz şey, belirteceğimiz tarihler arasında UPlay'i ziyaret ederek oyunları kütüphanenize eklemek.

2007 yılında çıkmış olan World in Conflict adlı gerçek zamanlı strateji oyunu şu an ücretsiz indirilebiliyor. World in Conflict'e ücretsiz sahip olmak için 11 Aralık'a kadar vaktiniz var. Bu oyun, kurgusal bir 3. Dünya Savaşı senaryosunu bize sunuyor. Sovyetler'in Soğuk Savaş sonrasında dağılmadığına ve Amerika kıtasına saldırdığına tanık oluyoruz. Amerikan güçlerini yönlendirdiğimiz oyunda Sovyet güçleriyle taktiksel savaşlar yapabilmekteyiz.

Bedava Assassin's Creed IV: Black Flag fırsatı ise 11 Aralık'ta başlayacak ve 18 Aralık'a kadar devam edecek. Assassin's Creed IV: Black Flag'in bana göre serinin en iyi oyunu olduğunu söyleyebilirim. Assassin's Creed IV: Black Flag, seriye yeni bir soluk kazandırmış, açık deniz savaşları gibi eğlenceli mekanikleri oyuna yerleştirmişti. Oldukça geniş bir açık dünya, güzel grafikleri Assassin's Creed IV: Black Flag'ı halen oynanmaya değer bir oyun yapıyor.

World in Conflict'e ücretsiz sahip olmak için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz. Bu sayfaya gittiğinizde yapmanız gereken şey "Register for PC" tuşuna tıklamak. Sonrasında sizden UPlay hesabınızla giriş yapmanız istenecek. Alternatif olarak, bilgisayarınızda yüklü UPlay hesabınızı açabilir ve program arayüzü üzerinden World in Conflict'i bularak indirebilirsiniz.

Oyunları indirmek için UPlay masaüstü yazılımına ihtiyaç duyacaksınız. UPlay'i aşağıdaki bağlantıyı kullanarak indirebilirsiniz: