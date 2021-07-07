Ubisoft, Assassin’s Creed Infinity Üzerinde Çalışıyor

Ubisoft Assassin’s Creed Infinity isimli büyük çaplı bir proje üzerinde çalışıyor. Fransız yayıncının canlı servis olarak planladığı yeni oyun ile ilgili detaylar haberimizde.

Assassin’s Creed serisinin ilk oyunu 2007 yılında satışa sunulmuştu. Aradan geçen on dört yıllık süreçte, bizleri farklı platformlarda birden farklı döneme götüren sayısız oyun görmüştük. Seri için sırada ne olduğunu henüz bilmiyoruz, ama Fransız yayıncının Assassin’s Creed ile ilgili büyük bir projesi ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yıl içerisinde Bloomberg çatısı altına geçiş yapan Jason Schreier tarafından aktarılana göre, Ubisoft Assassin’s Creed Infinity kod adıyla geliştirilen ve Destiny, Fortnite ve Grand Theft Auto Online gibi yeni içerikler ile sürekli olarak güncellenen ve oyunları bir nevi para basma makinesi haline getiren bir proje üzerinde çalışıyor.

Ubisoft Assassin’s Creed Infinity ile Neler Sunacak?

Ubisoft tarafından resmi olarak teyit edilen, ama herhangi bir detay paylaşımından kaçınıldığı proje ile ilgili olarak Schreier’ın söylediğine göre, Assassin’s Creed markasında Baş Yapımcı Marc-Alexis Cote (Yönetmen, Assassin’s Creed Odyssey) tarafından yönetilen projede Kıdemli Üretici konumunda Ubisoft Montreal stüdyosundan Julien Laferriere, Jonathan Dumont (Senarist, Assassin’s Creed Odyssey) ve Clint Hocking ise Yaratıcı Yönetmen koltuğunda oturacaklar. Montreal ve Quebec ekipleri ise gözetmen rolünde olacaklar.

Devasa çok oyunculu bir platform olarak hazırlanan Assassin’s Creed Infinity, zaman içerisinde geliştirilmeye devam edilecek ve aylar ve hatta yıllar içerisinde serideki diğer dönemleri de kapsayacakmış. Bir nevi, seri genelindeki bütün oyunların hikayelerinin ve bu hikayelerin geçtiği mekanların bir araya geldiği ve sürekli olarak güncel kalacak oyun olacağından bahsediliyor. Ayrıca bu farklı dönemler farklı atmosfer ve görünüm sunacak olsa da, birbirleri ile bağlantılı olacak ve genel hikayeyi devam ettirecekmiş.

Jason Schreier, oyun ile ilgili bilgilerin halen belirsiz olduğunu ve çıkması için epey bir süre beklememiz gerektiğini söylüyor. Öyle ki 2024 veya sonrasında çıkabileceği belirtilmiş. Ne var ki ilerleyen dönemlerde yaşanacak olası sızıntılar ile bahsi geçen bu proje hakkında daha fazla bilgi sahibi olacağımızı tahmin ediyoruz.

Peki siz bu proje hakkında ne düşünüyorsunuz? Böylesi bir model Assassin’s Creed serisi için uygun olabilir mi? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.