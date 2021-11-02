Ubisoft, Blockchain Oyunlar Geliştirmeyi Amaçlıyor!

Ubisoft, blockchain oyunlar geliştirerek zaten var olduğu bir alanda birkaç adım daha öteye gitmeyi hedefliyor. Geçen hafta kazanç raporunu paylaşan şirket, blockchain tarafında ne tür faaliyetlerde bulunmaya devam edeceği ile ilgili de bir açıklamada bulundu.

Şirket, The Sandbox gibi video oyunları geliştiren Animoca Brands'e yaptığı yatırım ile zaten blockchain alanında nispeten aktif bir isim haline gelmişti. Ayrıca Blockchain Game Alliance'ın kurucu üyesi olduğunu da unutmamak gerekiyor.

CFO Frédérick Duguet, blokchain teknolojisini bir devrim olarak nitelendiriyor. Bugünlerde herkes blockchain teknolojis ile ilgileniyor gibi görünüyor ancak bunun Ubisoft oyunları için ne anlama geldiğini zamanın göstereceği söylenebilir.

Ubisoft, Blockchain Oyunlar Hedefi ile Kararlılığını Ortaya Koydu

Geçen hafta paylaştığı kazanç raporunda bu tür noktalara vurgu yapan Ubisoft, konu ile ilgili yaptığı açıklamada bu uzun vadeli sürecin Ubisoft'un sürekli olarak yenilik arayışında olduğu, oyuncuları kendi dünyalarının gerçek bir yansıması ile güçlendirmenin yeni yolları ile bağlantı olduğunu ifade etti.

Şirket, açıklamasında ayrıca bunun Ubisoft'a sürdürülebilirlik çerçevesinde video oyunu oynamaya yönelik ilk blockchain kısıtlamalarının üstesinden gelmenin en iyi yollarını yansıtması için bir bakış açısı sağladığını öne sürdü.

Ubisoft CEO'su Yves Guillemot, kazanç raporunda Ubisoft'un çabalarının önemli bir kısmını hem blockchain şirketlerine yatırım yapmaya hem de kendi video oyunlarını oluşturmaya vermek istediğini doğruladı.

Guillemot, blockchain teknolojisinin daha fazla oyuncunun kendi içeriğine sahip olmasına yardımcı olacak daha fazla kazan-kazan koşulları yaratacağını, bunun da sektörü oldukça büyüteceğinin düşünüldüğünü söyledi. Guillemot, bu nedenle blockchain ile bağlantısı olan pek çok küçük şirketle çalıştıklarını ve bunun sektörü nasıl etkileyebileceği konusunda daha iyi bir bilgi birikimine sahip olmaya başladıklarını belirterek listedeki kilit isimlerden biri olmak istediklerini dile getirdi.

Peki, sizin Ubisoft'un geleceğe yönelik planları ile ilgili düşünceleriniz neler? Sizce başından beri bu alanda aktif olarak faaliyetlerini yürütmek için çabalayan Ubisoft, istediği hedefe varıp, istediği sonucu alarak başarılı olacak mı? Konu ile ilişkili bütün görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle ve okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın.