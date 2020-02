Ubisoft, Bu Yılın Son Çeyreğinde Üç Oyun Çıkarmaya Hazırlanıyor

Ubisoft, geride bıraktığımız üçüncü çeyrek ile ilgili yeni bir finansal konferans düzenledi. Yatırımcılara ve analistlere yönelik olarak düzenlenen bu konferans sırasında, 2021 finansal yılında çıkması beklenen beş oyunun çıkış aralıklarına değinildi.

Geliştirilme aşamasında olduğunu bildiğimiz oyunlardan Gods & Monsters, Tom Clancy's Rainbow Six: Quarantine ve Watch Dogs: Legion, Tom Clancy's The Division 2 ve Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint oyunlarının ticari açıdan başarısız olmaları nedeniyle ertelenmişlerdi.

Bahsi geçen bu üç oyun, 2021 finansal yılında satışa sunulacak ve duyurusu yapılmamış olan iki oyuna katılmıştı. Diğer bir deyişle, 2021 finansal yılında çıkması beklenen toplamda beş Ubisoft oyunu geliştirilme aşamasında.

Üst Yönetici Yves Guillemot ve Finans Direktörü Frederick Duguet katılımıyla gerçekleştirilen finansal konferans sırasında, beş oyunun çıkış aralıkları biraz daha detaylandırıldı. Buna göre, bu oyunlardan üçü 2021 finansal yılının 1 Ekim - 31 Aralık 2020 arasına denk gelen üçüncü çeyreğinde ve diğer ikisi ise 1 Ocak - 31 Mart 2021 arasına denk gelen dördüncü çeyreğinde bizlerle olacak.

Bir diğer ilginç detay ise 2020 finansal yılından 2021 finansal yılına kaydırılan oyunlarından bir tanesinin 2021 yılının başlarında satışa sunulacak oluşu. Yani Gods & Monsters, Tom Clancy's Rainbow Six: Quarantine ve Watch Dogs: Legion oyunlarından bir tanesi önümüzdeki yılın başlarında oyun dünyasındaki yerini alacak.

Henüz duyurusu yapılmamış olan iki oyun için henüz bir şey söylenmiyor. Ama Kotaku sitesinin önemli isimlerinden olan Jason Schreier, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımı ile bu iki oyundan birisinin yeni Assassin's Creed ve diğerinin de yeni Far Cry olacağını belirtti. Eğer bu söylem doğru çıkarsa ki kendisinin yanıldığını pek görmedik, o zaman yeni Splinter Cell ve olası yeni Prince of Persia hayallerimiz başka bahara kalmış olacak.

Anyone holding out hope for Splinter Cell is, once again, going to be disappointed. Sorry! (It’s AC and Far Cry.) https://t.co/7hKDV3y5QS