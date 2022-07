Ubisoft Bir Düzineden Fazla Oyunun Çevrimiçi Hizmetlerini Kapatıyor

Yayıncı Ubisoft, Assassin's Creed serisinin çok oyunculu özellikli ilk oyunu olan Assassin's Creed Brotherhood'un çevrimiçi hizmetlerinin Eylül ayında PC, PS3 ve Xbox 360'ta kapatılacağını duyurdu. Bu, oyuncuların çok oyunculu modları oynayamayacakları, çevrimiçi özelliklere erişemeyecekleri, Ubisoft hesaplarını oyun içinde bağlayamayacakları veya indirilebilir içerikleri yükleyip erişemeyecekleri anlamına geliyor.

Ubisoft'un yardım sayfasında, "Bazı eski oyunlar için çevrimiçi hizmetleri kapatmak, kaynaklarımızı daha yeni veya daha popüler oyunlar oynayan oyuncular için harika deneyimler sunmaya odaklamamızı sağlıyor." diyor. Assassin's Creed Brotherhood ilk olarak Kasım 2010'da piyasaya çıktığından, neredeyse 12 yıllık bir çevrimiçi desteğe sahipti.

Ubisoft'un Çevrimiçi Hizmetlerini Durduracağı Oyunlar

Brotherhood'un yanı sıra, 2011'in PS3 ve Xbox 360'taki Assassin's Creed Revelations'ı ve 2012'nin PC, PS3, Xbox 360 ve Wii U'daki Assassin's Creed 3'ü ile ilişkili çevrimiçi hizmetler de kapatılıyor. Bunların yanı sıra Ubisoft, kapatılacak hizmetler arasında Assassin's Creed II'yi de listeliyor.

2013'ün Assassin's Creed 4'ü ile birlikte aynı zamanda çok oyunculu içeriklere sahip olan Black Flag, kapanmalardan etkilenmemiş gibi görünüyor.

Bu Eylül ayında çevrimiçi hizmetlerinin çeşitli platformlarda hizmet dışı bırakılacağı diğer oyunlar arasında Driver San Francisco, Far Cry 3'ün 2012 sürümü, Ghost Recon Future Soldier, Prince of Persia the Forgotten Sands, Rayman Legends ve Splinter Cell: Blacklist yer alıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.