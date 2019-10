Ubisoft, Çok-Oyunculu Oyunlarına Çapraz Platform Desteği Getirecek

Cross-Play (Çapraz Platform) desteği, PlayStation 4 platformundaki beta aşamasından çıkıp bütün oyun geliştiricilerinin kullanımına sunulması ile artık oyun dünyası için bir standart haline gelmeye başlayacak. Zaten yayıncılar ve geliştiriciler de planlarını yaparken bu desteği de işin içine dahil ediyorlar. Ubisoft da Cross-Play desteğini gelecekte çıkartacağı oyunlarının yanı sıra halihazırda piyasada bulunan bütün oyunlarına entegre etmeyi planlıyor.

Fransız yayıncı son olarak Brawlhalla oyununa bu desteği entegre etmişti. Yakın bir zaman önce gerçekleştirilen finansal konferansın Soru-Cevap seansı sırasında bu desteğin daha büyük markalara entegre edilip edilmeyeceği soruldu. Bu soruya cevap veren Üst Yönetici Yves Guillemot, "Evet, hedefimiz zamanla sahip olduğumuz bütün PvP oyunlarımıza Cross-Play'yi eklemek, bu konudaki çalışmalarımız iyi gidiyor." yorumunda bulundu.

Her ne kadar isim isim saymamış olsa da Guillemot tarafından yapılan açıklamaya bakacak olursak ilerideki zamanlarda Tom Clancy's Rainbow Six: Siege, Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint (Ghost War modu), Tom Clancy's The Division 2, For Honor, geliştirilme aşamasında olan Roller Champions ve Skull & Bones ve daha birçok oyunun bu desteğin entegre edileceği oyunlar olduğundan eminiz.

Cross-Play desteğinin büyük Ubisoft oyunlarına ne zaman entegre edileceğine dair zaman aralığı dahi verilmiş değil ama en azından çalışmaların başlamış olması bile sevindirici oldu. Bundan sonrasında gelecek olan yeni detaylar için beklemeye koyulacağız.