Ubisoft Connect Servisi Duyuruldu: Uplay ve Ubisoft Club Birleşiyor!

Ubisoft bünyesindeki Uplay ve Ubisoft Club servislerini birleştiriyor. Bu ay itibarıyla faaliyete geçecek yeni Ubisoft Connect servisi duyurudu. Bizleri bütünleşik ve daha gelişmiş deneyim bekleyecek. İşte detaylar!

Hatırlayacağınız üzere Electronic Arts tarafından yapılan duyuru ile yakın bir zaman önce EA Access ve Origin Access servislerin EA Play adı altında birleştirilmiş, Origin Access Premier de EA Play Pro haline getirilmişti. Mevcut işleyişin sisteminin değiştirilmediği bu birleşim ile oyunculara çok daha fazla yenilik sunuluyor. Benzer bir birleşim şimdi de Ubisoft tarafından uygulanıyor.

Ubisoft Connect Servisi Nasıl Olacak?

Fransız yayıncı tarafından yapılan duyuruya göre, Uplay ve Ubisoft Club Ubisoft Connect adı altında birleşecek. Bu sayede, sadakat programı ile herhangi bir Ubisoft oyununda ödüller kazanırken diğer yandan kaydettiğiniz aşamayı da takip edebileceksiniz.

Watch Dogs Legion oyunun çıkacağı 29 Ekim 2020 tarihinde faaliyete geçecek olan Ubisoft Connect, bütün platformlardaki bütün oyunları destekleyecek. Kaydettiğiniz aşama ortak olacağı için, platform değiştirseniz dahi hiçbir kaybınız olmayacak. Aktivitenizi, istatistiklerinizi ve kaydettiğiniz aşamayı ve daha birçok şeyi takip edebileceksiniz. Bununla birlikte küresel bir ağın parçası olacağınızdan dolayı hem topluluk ile farklı şekillerde iletişim kurmanın yanı sıra, Bütün platformlardaki arkadaşlarınıza ulaşabilecek, kimlerin çevrimiçi olduklarını ve ne oynadıklarını ve hangi başarımları açtıklarını görebileceksiniz. Ayrıca Smart Intel sayesinde oyuncunun aktivitelerine dayalı olarak yardımcı olması için oynanış tüyoları ve videolar sunabilecek.

Dahası ise Ubisoft Connect puan tabanlı ödüllendirme hizmeti de sunacak ve oyuncular hem zaman sınırlı hem de topluluk meydan okumalarını tamamlamaları karşılığında puanlar kazanabileceksiniz. Sonrasında ise bu puanları görünümler, silahlar veya deneyim puanı takviyeleri gibi kozmetik eşyalara dönüştürebileceksiniz. Bunun yanı sıra, Assassin’s Creed: Valhalla ve Immortals: Fenyx Rising gibi hikaye odaklı oyunları oynayarak açabileceğiniz Legendary silahlar, karakter kıyafetleri, jestler ve tek kullanımlıklar olacakken, Ubisoft Connect üzerinde her seviye atlayışınızda da binden fazla eşsiz ödül için harcayabileceğiniz Units kredisi kazanacaksınız.

Çevrimiçi Servisler Vekil Başkanı Stephanie Perotti, ödül kazanmak için oluşturulan eski sistemlerin esnek olmadığını ama Ubisoft Connect’in daha esnek olacağını söylüyor. Bu konuda bir örnek veren Perotti, Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege oyununda tamamlayabileceğimiz bir dizi başarımın olduğuna dikkat çektikten sonra, yeni sistem ile duruma göre geliştiricilerin oyuncular için düzenli olarak daha başka meydan okumalar sunabileceklerini söyledi.

Ubisoft Connect için yayınlanan fragmana ve ilk arayüz görüntülerine aşağıdan bakabilirsiniz.