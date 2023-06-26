Ubisoft Connect PC Beta Yayında: Arayüz Yeniden Tasarlandı

Fransız video oyun geliştiricisi Ubisoft, Connect PC Beta uygulamasını kullanıma sundu. Beta sürümünü bugün duyuran Ubisoft, uygulama içerisinde yer alan kitaplıkta, sosyal eklentiklerinde ve video oynatma seçeneklerinde köklü değişiklikler yaptı.

Ubisoft, Yeni Uygulamasını Tanıttı

Uygulama hakkında açıklamalarda bulunan Projenin Yaratıcı Direktörü Charles Huteau, son yıllarda masaüstü uygulaması hakkında aldığımız tüm geri bildirimleri değerlendirmek için zaman ayırdık, aldığımız eleştiriler en önemli eksikliğin kitaplığın arayüzünde olduğunu bizlere gösterdi. Bu alanda ilerleyerek yeni uygulamada erişim kolaylığı ve kullanıcının aradığını nasıl bulacağını netleştirmeye odaklandıklarını belirtti.

Bu daha pratik, daha gezinilebilir sürüm sayesinde hem daha fazla bilgiyle dolu oyun sayfalarını görecek hem de oyuncunun oyun içi ilerlemesini görebileceksiniz. Gelen bu yeni güncelleme özel kimlik için bir alan, oyuncuların birbirleriyle etkileşim kurması için bir araç ve diğer kullanıcıların ne oynadığını görmenin bir yolu da dahil olmak üzere yeni sosyal özellikler sunacak.

Ubisoft Connect PC, Ubisoft'un oyunlarına ve hizmetlerine yönelik giderek daha karmaşık hale gelen güncellemelere ayak uydurmak için UI bileşenlerini içeren teknolojik arka plan sunacağını belirten Huteau, yayınlamış oldukları beta sürüm hakkında "Gelecek için harika bir yatırım bu tür bir ekosistemle, hangi yeni platformlar ortaya çıkarsa çıksın geleceğe hazırız.“ dedi.