Ubisoft'dan Auto Battle Oyunu: Might & Magic: Chess Royale

Ubisoft, auto battle ve battle royale oyunu karışımı yeni yapımları Might & Magic: Chess Royale’i duyurdu. Tek bir haritada 100 oyuncuyu mücadeleye sokacak oyun ilk olarak Android platformunda indirilmeye açıldı.

Ubisoft’un sevilen rpg serisi Might and Magic’in yenisi Might & Magic: Chess Royale adıyla iOS, Android ve PC platformuna çıkış yapacak. Şu anda ön kaydı açılan, 30 Ocak’ta da çıkış yapacak oyun, Auto Chess ve PUBG, Fortnite oyunlarının özelliklerini bir arada sunuyor. Oyuncular, Might & Magic fantastik evreninin kahramanları ve klasik birimlerini yeniden keşfedecek. Birimleri bir araya getirerek ve kahramanları kullanarak maçları kazanmaya çalışacak. Diğer otomatik savaş oyunlarındaki gibi tüm kahramanların kendi eşsiz yetenekleri olacak, gruplar olacak. Oyuncular, kahramanları oyun alanına sürerek birebir savaşacak. 100 oyuncu hayatta kalma mücadelesi verecek. Her maç on dakika sürecek. Yani kazanmak da kaybetmek de çok hızlı olacak.

İlk 1'e 100 auto battle oyunu olan Might & Magic: Chess Royale için yayınlanan resmi tanıtım videosunda oyunun nasıl görüneceği, kahramanlar, savaş alanı gösteriliyor.