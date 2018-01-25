Ubisoft, Dijital Oyuncu Asistanı Sam'i Duyurdu

Cortana, Siri gibi sanal asistan yazılımlarına bir yenisi daha ekleniyor. Ubisoft, Sam adını verdiği dijital oyuncu asistanı yazılımını duyurdu. Duyurulan dijital oyuncu asistanı yazılımı sadece oyunculara hitap ediyor. Şu anda beta sürümünde olan Sam, Android ve iOS platformlarını hedefliyor.

Sam, kullanıcıların sorularını yanıtlayarak onlara yardımcı olmaya çalışıyor. Ubisoft Club ve uPlay yazılımlarına entegre olarak çalışan sanal asistan yazılımı Sam'e bir oyun videosu sorduğunuzda, direkt olarak o videoyu karşınıza getirebiliyor.

Ubisoft'un dijital oyuncu asistanı Sam, kullanıcıların yapmak istedikleri işlemlere daha kolay ve daha hızlı ulaşmasını sağlıyor. Sam'e bir oyunda harcadığınız vakti sorduğunuzda istatistliklerini anında size sunabiliyor. Ayrıca, Sam aracılığıyla arkadaşlarınızın oynadığı oyunları öğrenebiliyorsunuz. Eğer isterseniz de bu oyunları satın alıp kütüphanenize ekleyebiliyorsunuz.

Sam; uPlay ve Ubisoft Club ile ortaklaşa çalışıyor. Bu sayede Sam, oynadığınız oyunları görebiliyor. Oynadığınız oyunda kaldığınız bölümle ilgili ipucu içeren videoları bularak size sunuyor. Bu sayede bölümü daha kolay bir şekilde geçebiliyorsunuz.

İngilizce dilini destekleyen Sam isimli sanal asistan yazılı şu anda sadece Kanada için indirilebilir durumda. İlerleyen günlerde diğer ülkelere de açılması bekleniyor.

Ubisoft'un bu hamlesinin ne kadar başarılı olacağını ilerleyen günlerde göreceğiz.