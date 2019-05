Ubisoft E3 2019 Fuarında Bizlere Neler Göstereceğini Kısmen Açıkladı

Yılın ilk büyük fuarı E3 2019 için artık iki haftadan daha az bir zaman kaldı. Neredeyse her gün fuar ile ilgili yeni bir gelişmeler yaşanırken, oyun dünyasının önde gelen yayıncıları da E3 2019 ile ilgili planlarına bağlı olarak yeni açıklamalar yapmaya devam ediyorlar. Katılımda bulunacak olan ünlü isimlerden Ubisoft, yayınladığı video ile kısa bir tanıtım yaptı.

Bir dakikadan daha az bir uzunluğa sahip olan video sırasında, sırasıyla Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint, Tom Clancy's Rainbow Six: Siege, Tom Clancy's The Division 2 ve For Honor oyunlarını görüyoruz. Henüz çıkmamış olan Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint ile ilgili daha fazla detayın paylaşılacağını tahmin ediyoruz. Öte yandan, konferans sırasında halihazırda piyasada bulunan oyunlar için de yeni bilgilerin paylaşılacağı belirtiliyor. Bir diğer deyişle, videoda bahsi geçen oyunlara ek olarak piyasada olan diğer Ubisoft oyunlarının yeni indirilebilir içerikleriyle ilgili detaylardan haberdar olacağız. Ne var ki bunlar aslında sürpriz sayılmaz çünkü geçtiğimiz E3 fuarlarında da gördüğümüz üzere bu bir gelenek ve geleneğin devam edeceğine işaret olarak algılayabiliriz.

Tabii ki bunların dışında şu an için haberdar olmadığımız yeni oyun duyuruları da yapılacaktır ki videonun sonunda Ubisoft Üst Yöneticisi Yves Guillemot da "Ve bir veya iki şey daha görmeyi bekleyebilirsiniz!" yorumunda bulunuyor. Bu bahsi geçen 'bir iki şeyin ne olduğuna dair herhangi bir ipucu yok ama geçmişte birçok sızıntı ve iddia ile gündeme gelen Watch Dogs 3 bunlardan bir tanesi olabilir. Diğerinin de Splinter Cell olmasını ümit ediyoruz. Bakalım tahminlerimiz tutacak mı?