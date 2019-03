Ubisoft, E3 2019 Konferans Tarihini Duyurdu

E3 2019 için ilk haber geçtiğimiz hafta yaptığı duyuru ile Bethesda tarafından gelmişti. Bethesda'yı yayıncı ve geliştiriciyi, Ubisoft takip etti. Fransız yayıncı ve geliştirici, yaptığı açıklamayla E3 2019 konferans tarihini duyurdu.

Her bir yılın büyük oyun fuarlarından olan bir tanesi olan E3, bu sene 11 - 14 Haziran 2019 tarihleri arasında düzenlenecek. Bizleri güzel bir haftanın bekleyeceği fuar kapsamında, yine yeni duyurular ve geliştirilme aşamasında olan oyunlarla ilgili güncel bilgileri öğreneceğiz. Ubisoft cephesi şu an için neler plânlıyor bilmiyoruz. Twitter üzerinden açıklama yapan Fransız yayıncı ve geliştirici, konferansının tarihini 10 Haziran 2019 Pazartesi günü, TSİ 23:00 olarak duyurdu.

The countdown to #E32019 is on!



Mark your calendars #UbiE3 kicks off on June 10th 🎉 pic.twitter.com/ziQqbyFLY3 — Ubisoft (@Ubisoft) 27 Mart 2019

Bakalım bizleri bu konferansta neler bekleyecek? Halihazırda söylenti olarak varlığını sürdüren Watch Dogs 3 oyununun duyurulması bekleniyorken, Skull & Bones ve Beyond Good and Evil 2 ile ilgili yeni detayların paylaşılacağını tahmin ediyoruz. Bunların haricinde başka sürpriz duyurular ile karşılaşabiliriz tabi ki. Bildiğiniz gibi geçmişte, For Honor ve Skull & Bones duyuruları önceden herhangi bir sızıntı yaşanmadan yapılmıştı. Şu an geliştirilme aşamasında olup da haberimizin olmadığı bir veya birkaç oyun, o gece karşımıza çıkabilir. Umarız bu oyunlardan bir tanesi de yeni bir Splinter Cell olur. Sam ağabeyimizi gerçekten çok özledik.