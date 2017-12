Ubisoft Far Cry 5 ve The Crew 2'yi Erteledi

Bizi çoğu zaman oyunlarındaki hata curcunaları ve açgözlülüğü ile üzen Ubisoft bu sefer bizi üzmenin farklı bir yolunu buldu. Heyecanla beklenen FPS oyunu Far Cry 5 ve yarış oyunu The Crew 2 ertelendi. Buna ek olarak Ubisoft'un daha önceden duyurmadığı, gizemli bir oyun da ertelendi.

Ubisoft'un daha önceden verdiği bilgilere göre Far Cry 5, 27 Şubat 2018 tarihinde oyuncuların beğenisine sunulacaktı. Bu tarih 1 ay ileriye çekildi ve yeni Far Cry 5 çıkış tarihi 27 Mart 2018 oldu. The Crew 2 çıkış tarihi ise ilk aşamada 16 Mart 2018 olarak duyurulmuştu, yeni çıkış tarihi Nisan - Eylül 2018 tarihleri arasında henüz net olarak belli olmayan bir tarihe çekildi. İsmi duyurulmamış gizemli Ubisoft oyunu ise 1 sene ileriye atıldı ve 2019-2020 tarihinde çıkış yapacağı bildirildi.

Far Cry 5'in çıkış tarihinin çok uzağa atılmamış olması bir nebze üzüntümüzü azaltıyor. Daha önceden yayınlanan Far Cry 5 videolarında oyun hemen hemen hazırmış gibi görünüyordu. Tabi ki işin iç yüzünü bilemiyoruz, muhtemelen optimizasyon konusunda yaşanan sıkıntılar oyunun gecikmesine sebep olmuş olabilir.

Ubisoft'un daha önceden berbat optimizasyona sahip, yani tam anlamıyla hazır olmayan oyunları yüksek fiyatla satışa sunduğunu görmüştük. Assassin's Creed Unity'de kaybolan kaplamalar nedeniyle konuşan gözler ve dişler ile karşılaşıyorduk:

Umarız Far Cry 5'in ve The Crew 2'nin gecikmesi bu tür sorunlarla karşılaşmamamızı sağlar, geç olsun, güç olmasın.