Ubisoft'un Beklenen Oyunu Far Cry 6, Amerika'da Geçmeyecek!

Ubisoft, geçtiğimiz günlerde şirketin 2020 ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıklamış ve Mart 2021’e kadar beş adet AAA oyun çıkaracaklarını duyurmuştu. Gelecek oyunların Assassin’s Creed Valhalla, Rainbox Six Quarantine, Watch Dogs: Legion, Gods & Monsters olduğunu biliyoruz. Söylentilere göre beşinci oyun Far Cry 6 olacak. Far Cry 6 oyunu hakkında sızıntılar şimdiden gelmeye başladı.

Far Cry 6, Egzotik Bölgelerde Geçecek

Aksiyon rol yapma oyunu Assassin’s Creed Valhalla, üç oyunculu taktiksel co-op oyun Rainbox Six Quarantine, aksiyon-macera oyunu Watch Dogs: Legion ve Assassin’s Creed Odyssey’nin yapımcılarından macera oyunu Gods & Monsters, Ubisoft’un beklenen yeni oyunları olacak ki bunu zaten biliyorsunuzdur. Ubisoft yapımı AAA oyunları listesinin son isminin Far Cry 6 olması bekleniyor. Game Reactor’e göre Ubisoft, Far Cry 6 oyununda Amerika kıyılarından uzaklaşıp oyunculara egzotik bölgelere sokacak.

Far Cry 6 Oyunu Ne Zaman Gösterilecek?

Ubisoft’un Nisan ayında piyasaya sürmesi beklenen Far Cry 6 oyununa ilişkin şu anda tek bildiğimiz kesinlikle Kuzey Amerika’da geçmeyek olması. 12 Temmuz’da gerçekleşecek Ubisoft Forward etkinliğinde Far Cry 6 oyununun oynanışını en azından etkileyici bir tanıtım videosunu görebiliriz. Yeni Far Cry oyunun egzotik yerde geçecek olması resmi bir açıklama değil ancak 2018’de çıkış yapan Far Cry 5, geçtiğimiz yılki Far Cry: New Dawn’da birkaç egzotik yer gördüğümüzden gerçek olma ihtimali oldukça yüksek.