İlk bölümü geçtiğimiz sene içerisinde gerçekleştirilen Ubisoft Forward'ın yeni bölümü E3 2021 kapsamında bu hafta itibarıyla yayınlandı. Yaklaşık bir saat kadar süren sunumun ilgi çekici olduğunu söyleyebiliriz. İşte Ubisoft Forward 2021'de gösterilen oyunlar!

Ubisoft Forward 2021'de Gösterilen Oyunlar Hangileri?

Yakın bir zaman önce tamamlanan sunum sırasında, yeni oyun duyurularının yanı sıra, halihazırda geliştirilme aşamasında olan oyunlar ve piyasaya çıkmış oyunlar için de yeni içerik duyuruları gerçekleştirildi. Bizler de hepsini bu haberimizde bir araya getirelim dedik. Gelin hep birlikte Ubisoft Forward 2021 sırasında neler yaşanmış bir bakalım.

Rainbow Six Extraction Çıkış Tarihi Duyuruldu

Rainbow Six Quarantine olarak duyurulan, ama sonradan isim değişimi kararı alınan yeni Tom Clancy’s oyunu, Rainbow Six Extraction olarak duyuruldu. PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One ve Xbox Series için Ubisoft Montreal tarafından geliştirilmekte olan oyun, Ubisoft yayıncılığında 16 Eylül 2021 tarihinde satışa sunulacak.

İster tek başınıza isterseniz de üç kişi kooperatif oynayabileceğiniz Rainbow Six Extraction’da, New Mexico’dan başlayarak farklı bölgeler boyunca ilerleyip karantina altındaki bölgelere baskın düzenleyecek ve Arhaens adı verilen ölümcül yaratık tehdidinin arkasındaki gizleri ortaya çıkartacağız. Atılacağımız tehlikeli görevler, bölgelere göre farklılık gösterecek iken düşmanlarımız da gittikçe zorlu hale gelecekler.

Çapraz platform ve çapraz kayıt sistemi sayesinde bütün platformlardaki oyuncuların birbirleriyle oynayabilmelerine ek olarak, kayıt dosyanızı taşıyabileceksiniz. Bu sayede, platform değiştirseniz bile kaydettiğiniz aşamayı kaybetmeyeceksiniz. Bununla birlikte, kütüphanenizde Rainbow Six Siege varsa, on sekiz operatörün tamamını Rainbow Six Extraction oyununda açabilmeniz mümkün olacak.

Watch Dogs: Legion Bloodline Tarihi Açıklandı

Ana oyundaki olayların öncesinin anlatılacağı Bloodline içeriğinde, Aiden Pearce, bir kontrat alacağı ve Watch Dogs 2 oyunundan tanıdığımız Wrench ve yeğeni Jackson ile yeniden buluşacağı Londra şehrine gelecek. Güçlü bir askeri robot teknolojisi kullanan şirket ile geri dönüş yapan DedSec üyesi arasında kalan Aiden, metanetine ve deneyimine güvenerek, bir yandan düşmanları ile başa çıkmaya ve bir yandan da ailesini güvende tutmaya çalışacak.

Riders Republic Yeni Çıkış Tarihi Belli Oldu

Ubisoft ve Steep oyununun da geliştiricisi olan Ubisoft Annecy, devasa çok oyunculu açık alan spor oyunu Riders Republic duyurusunu, geçtiğimiz sene gerçekleştirilen Ubisoft Forward sunumunda gerçekleştirmişti. PC (Epic Games Store ve Uplay), PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One ve Xbox Series S / X için geliştirilmekte olan oyunun 25 Şubat 2021 tarihinde satışa sunulacağı belirtilmiş olsa da, daha sonradan ertelenmişti. Bugün gerçekleştirilen yeni Ubisoft Forward sırasında, merakla beklenen oyunun 2 Eylül 2021 tarihinde satışa sunulacağı müjdelendi.

PlayStation 4 veya Xbox One versiyonunu satın alanlar, platform tercihlerine göre PlayStation 5 veya Xbox Series S / X versiyonuna yükseltme yapabilecekler.

Bizi dünya genelindeki kırsal bölgelere götürecek olan oyunda, bisiklet, kar kayağı, wingsuit ve çok daha fazlasını kullanabileceğiz. İster tek başınıza, ister kooperatif olarak arkadaşlarınızla, isterseniz de PvP olarak oynayabileceğiniz oyunda elli kişinin kıyasıya rekabet sizi bekleyecekken, altıya altı takım mücadeleleri de olacak.

Riders Republic oyununda ayrıca kariyer modu da olacak. Kendi karakterinizi oluşturacak, aşama kaydettirerek çok çeşitli sporlarda isim yapabileceksiniz. Bunun sonucunda da lider tablolarının üst basamaklarına çıkarak, ünlü sponsorlar ile anlaşmalar imzalayabileceksiniz.

Rainbow Six Siege Çapraz Platform ve Aşama Kaydetme

Ubisoft ve Ubisoft Montral tarafından yapılan duyuruya göre Rainbow Six Siege, Stadia için 30 Haziran 2021 tarihinde satışa sunulacak. İlk günden de PC, Stadia ve Luna arasında çapraz platform ve aşama kaydetme desteği sunulacak.

Dahası ise PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series arasındaki çapraz platform ve aşama kaydetme desteği ise 2022 yılının başlarında sağlanacak.

Mario + Rabbids Sparks of Hope, Switch için Duyuruldu

Cursa adı verilen gizemli ve kötü niyetli bir varlık, planlarını hayata geçirerek galaksiyi kaosa sürüklemek için enerji arayışındadır. Şeytani etkisiyle gezegenleri yozlaştırarak Sparks’ın tüm enerjisini çekmeye, Lumas ve Rabbids birleşimi ile oluşturulan esrarengiz yaratıklar ile yoluna çıkan herkesi ortadan kaldırmaya kararlıdır. Hem galaksiye düzen getirmek ve Sparks’ı korumak için Mario ve arkadaşları Rabbids kahramanları ile bir araya geliyor ve gizemli gezegenlere doğru seyahate çıkıyor.

Yeni Far Cry 6 ve Sezon Kartı Fragmanları Yayınlandı

Far Cry 6, 7 Ekim 2021 tarihinde Amazon Luna, PC (Epic Games Store ve Ubisoft Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One ve Xbox Series için satışa sunulacak. Bu defa hayali tropikal Yara isimli bir ülkeye gideceğimiz oyunda, Anton Castillo ve oğlu Diego’nun baskıcı rejimini yıkmaya çalışacağız. Ülkenin yerlisi Dani Rojas rolüne bürüneceğimiz Far Cry 6’da, Libertad lideri Clara Garcia veya eski bir KGB ajanı ve gerilla ustası Juan Cortez dahil olmak üzere destek kuvvetler ile yoğun bir mücadeleye gireceğiz.

Sunum sırasında Far Cry 6 için yayınlanacak olan Sezon Kartı içeriğine de değinildi. Bu kartta, Joseph Seed, Pagan Min ve Vaas Montenegro karakterlerini yönetebileceğimiz özel bir içerik paketi bizlere sunulacak. Bunlara ek olarak, Sezon Bileti içeriğinde Far Cry 3: Blood Dragon da bulunacak.

Avatar: Frontiers of Pandora Duyuruldu

The Division oyunları ile tanıdığımız Massive Entertainment, Lightstorm Entertainment ve Disney işbirliğinde geliştirilmekte olan Avatar: Frontiers of Pandora duyuruldu.

Birinci kişi bakış açısından oynanan ve Snowdrop ile PC, Stadia ve yeni nesil konsollar için geliştirilen oyunda, bir Na’vi rolünde olacak ve bağımsız bir hikaye ile Pandora gezegeninin hiç görmediğimiz yerlerini göreceğiz. Çeşitli yaratıkların yaşamakta olduğu bu bölgede, hem dünyayı keşfedecek hem de RDA güçleri ile mücadele edeceğiz.

Ghost Recon: Breakpoint için Yeni İçerik Geliyor

Ubisoft tarafından yapılan duyuru ile Ghost Recon: Breakpoint, Ghost Recon serisinin yirminci yılına özel yeni içerik yayınlanacak. Ne var ki şu an için bu içeriklerin neler olacağı yönüne dair herhangi bir detay paylaşılmış değil.

Just Dance 2022 Duyuruldu

Ubisoft Forward sırasında duyurusu yapılan bir diğer oyun ise Just Dance 2022 oldu. 4 Kasım 2021 tarihinde satışa sunulacak olan yeni Just Dance, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One ve Xbox Series için geliştiriliyor.

Toplamda kırk yeni şarkının bulunacağı her bir Just Dance 2022 oyunu, beraberinde yedi yüzden fazla şarkıya erişim hakkı sunacak bir aylık Just Dance Unlimited aboneliği ile gelecek.

Rocksmith+ Duyuruldu

Gitar çalmanın öğretildiği Rocksmith oyununun çıkışından oldukça uzun bir zaman sonra, Rocksmith+ duyurusu Ubisoft Forward sırasında gerçekleştirildi.

Eğer oyunu önceden denemeyi isterseniz, halihazırda katılımda bulunabileceğiniz bir kapalı beta testi bulunuyor. Güzel olanı ise şu ki, destek olması için halihazırdaki dongle’ınızı da kullanabiliyor olmanız. Ancak şart değil. Sadece bir gitar ve ayrıca telefon kullanabiliyorsunuz.

Ubisoft tarafından verilen detaya göre, Rocksmith+ abonelik servisine dönüştürülmüş ve içeriğinde aralarından seçim yapabileceğiniz gitarlar ve şarkılar bulunuyor. Haftalık olarak yeni şarkılar, düzenli olarak da ücretsiz pratik araçları ve daha başka özellikler de eklenecekmiş.

Assassin’s Creed Valhalla - The Siege of Paris İçeriğinden Yeni Detaylar

Wrath of the Druids sonrasında yayınlanacak olan ikinci genişleme paketi olan The Siege of Paris, ana oyunun birkaç yıl sonrasındaki Fransa topraklarında geçecek.

Şimdilik net bir çıkış tarihi olmayan ama bu Yaz mevsiminde bizlerle olacağı söylenen genişletme paketi, ilk olarak Assassin’s Creed Unity oyununda gördüğümüz kara kutu tarzı görevleri tekrardan karşımıza çıkartacak. Daha sonradan Assassin’s Creed Syndicate ve Origins’te de gördüğümüz bu görevlerin belirli hedefleri oluyor ve nasıl tamamlanacağı ise oyunculara bırakılıyor.

Sunumda ayrıca The Siege of Paris sonrasında, bu yılın sonlarına doğru çıkacak olan Odin odaklı genişletme paketi başta olmak üzere yeni genişletme paketlerinin de işareti verildi.

Yeni Werewolves Within Fragmanı Yayınlandı

Werewolves Within, Ubisoft tarafından 2016 yılında çıkan aynı isimli oyununa dayanan, komedi-korku filmi için yeni bir fragman daha yayınlandı.

25 Haziran 2021 tarihinde sinemalarda vizyona girecek olan film, 2 Temmuz 2021 tarihinde de film servislerine gelecek.

Fragman kuzey kasabasında geçen bir polisiye filmin tanıtımı havasına sahip. Sam Richard’ı polis memuru rolünde görüyoruz. Ne var ki içeriğinde çığlıklar, korkutma sahneler ve daha fazlasını görebiliyoruz.