Merakla beklenen yeni Ubisoft Forward yayını dün itibarıyla gerçekleşti. İlkine göre daha güzel geçen yayında, yepyeni duyurular da yapıldı. Bizler de yeni Ubisoft Forward yayınında gösterilen oyunlar ile ilgili bir haber hazırlayalım dedik.

Yeni Ubisoft Forward Yayınında Neler Gösterildi?

Bir saatten fazla süren yayın sırasında Prince of Persia: The Sands of Time Remake, AGOS: A Game of Space, Riders Republic, Far Cry VR: Dive Into Insanity ve Scott Pilgrim vs. the World: The Game Complete Edition gibi yepyeni duyuruların yanı sıra hem halihazırda piyasada hem de geliştirilmekte olan bazı oyunlar hakkında da son gelişmeler paylaşıldı. Gelin isterseniz detaylara bir bakalım.

Roller Champions Çıkış Zamanı

E3 2019 sırasında duyurulan Roller Champions, üçe üç oynanan ücretsiz bir oyun olacak. Oynanış sistemi olarak, topu aldıktan sonra kaybetmeden sahada bir tur atmanız ve nihayetinde de gol atmanız üzerine dayalı. Bu süreçte fazladan turlar tamamlayarak daha fazla puan kazanabilmek mümkün oluyor. Her galibiyet sonrasında Watch Dogs 2 ve The Crew 2 oyunlarına benzer olarak hayran kazandığınız Roller Champions oyununda karakter özelleştirme sistemine ek olarak, yeni sponsorlar ve kutlamalar da açabilmeniz mümkün olacak.

Ubisoft Montreal tarafından yapılan duyuru ile PC, PlayStation 4, Switch, Xbox One ve mobil cihazlar için geliştirilmekte olan Roller Champions, 2021 yılının başlarında yayınlanacak.

AGOS: A Game of Space Duyuruldu

Steam VR ve Oculus Rift için geliştirilmekte olan oyun, 28 Ekim 2020 tarihinde satışa sunulacak. 2057 yılında geçecek olan hikayeye göre dünyada büyük bir felaket gerçekleşiyor. Hayatta kalabilmek için umutsuz bir hamlede bulunan insanlık, yüzlerce gemi ve bir yapay zeka ile uygarlığı yeniden inşa edebilmek için elverişli bir gezegen arayışına çıkıyor. Yine insanlığı kurtarmak için oyun boyunca kaynak peşinde koşacak, yeni teknolojiler bulacak ve uzayın tehlikeleri ile başa çıkmak durumunda olacaksınız.

Immortals: Fenyx Rising Çıkış Tarihi Duyuruldu

Immortals: Fenyx Rising oyununun konusuna göre, Fenyx rolünde olacağız ve Yunan tanrılarını karanlık bir lanette kurtarmak için mücadele edeceğiz. Her biri tanrılardan esinlenilmiş yedi farklı bölgeye ayrılan bir açık dünyada geçecek olan senaryo boyunca, Achilles'ın kılıcı ve Daidalos'un kanatları gibi tanrısal güçlerini kullanarak Cyclops ve Medusa dahil güçlü mitolojik canavarlar ile hem havada hem de karada savaşacağız. Çatışmalar sırasında ok dahil çeşitli silahlar ve telekinezi dahil çeşitli yetenekler kullanabileceğiz. Oyunda ayrıca çözülmeyi bekleyen bulmacalar da olacak.

Geçtiğimiz günlerde Microsoft Store üzerinde yaşanan sızıntı sonrasında, Ubisoft oyunun resmi çıkış tarihi doğruladı. Ubisoft Montreal tarafından PC (Epic Games Store ve Uplay), PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Switch, Xbox One ve Xbox Series S / X için geliştirilmekte olan Immortals: Fenyx Rising, 3 Aralık 2020 tarihinde satışa sunulacak.

Prince of Persia: The Sands of Time Remake Duyuruldu

Bugün yaşanan sızıntının ardından, Prince of Persia: The Sands of Time Remake Ubisoft Forward yayını sırasında duyuruldu. PC, PlayStation 4 ve Xbox One için geliştirilmekte olan yeniden yapım, 21 Ocak 2021 tarihinde satışa sunulacak.

Orijinal hikayeyi deneyimleyeceğimiz Prince of Persia: The Sands of Time Remake oyununda, Prince olarak Sands of Time'ın Vizier'ın ellerine düşmesini engelleme çalışacağız. Bir yandan düşmanlar ile savaşırken bir yandan da bulmacaları çözeceğimiz oyunda, hançerimiz ile zamanı kontrol edebileceğiz.

Ana karakterimizin orijinal seslendirmeni Yuri Lowenthal geri dönüş yapacakken, Farah ise farklı bir kişi tarafından seslendirilecek.

Prince of Persia: The Sands of Time Remake görsel olarak yeni düşman karakter modellemeleri, geliştirilmiş sesler, parkur animasyonları ve müzikler ile yeni sinematik sahneler sunacak. Bunların yanı sıra, kamera, kontroller ve çatışma sistemi de tamamıyla yeniden yaratılarak bugünün standartlarına taşınacak ama orijinal ile modern versiyon arasında geçiş yapabilmek mümkün olacak. Ayrıca 1992 yılında satışa sunulan Mac versiyonuna ana menüden erişim sağlayabileceksiniz.

Son olarak, ön-sipariş ile satın almanız durumunda orijinal Prince kıyafetini, orijinal silah setini ve klasik filtreyi içeren Back to the Origins Seti paketi sizin olacak.

Scott Pilgrim vs. the World: The Game Complete Edition Duyuruldu

Fransız yayıncı, Scott Pilgrim vs. the World: The Game Complete Edition oyununun bu yılın son çeyreğinde PC (Uplay), PlayStation 4, Stadia, Switch ve Xbox One için satışa sunulacağını duyurdu.

Scott Pilgrim, Ramona Flowers, Knives Chau, Stephen Stills ve çok daha fazla karakterin bulunacağı oyunda, üç arkadaş bir araya gelerek takım oluşturuyor ve sevgi uğruna Ramona karakterinin kötü eski sevgilileri ile mücadeleye girişiyorsunuz. Sağlık ve jeton paylaşımının yanı sıra birbirinize karşı düello yapabiliyor ve Dodgeball gibi mini oyunları tamamlıyorsunuz. Oynanış boyunca seviye atladıkça yeni yetenekler öğrenebiliyor, gizli eşyalar elde edebiliyor, yeni modlar açabiliyor ve yardıma müttefik çağırabiliyorsunuz.

Complete Edition, Knives Chau ve Wallace Wells adıyla iki yeni içerik sunuyor.

Riders Republic Duyuruldu

Ubisoft ve Steep oyununun da geliştiricisi olan Ubisoft Annecy, devasa çok oyunculu açık alan spor oyunu Riders Republic duyurusunu gerçekleştirdi. PC (Epic Games Store ve Uplay), PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One ve Xbox Series S / X için geliştirilmekte olan oyun, 25 Şubat 2021 tarihinde satışa sunulacak. PlayStation 4 veya Xbox One versiyonunu satın alanlar, platform tercihlerine göre PlayStation 5 veya Xbox Series S / X versiyonuna yükseltme yapabilecekler.

Bizi dünya genelindeki kırsal bölgelere götürecek olan oyunda, bisiklet, kar kayağı, wingsuit ve çok daha fazlasını kullanabileceğiz. İster tek başınıza, ister kooperatif olarak arkadaşlarınızla, isterseniz de PvP olarak oynayabileceğiniz oyunda elli kişinin kıyasıya rekabet sizi bekleyecekken, altıya altı takım mücadeleleri de olacak.

Riders Republic oyununda ayrıca kariyer modu da olacak. Kendi karakterinizi oluşturacak, aşama kaydettirerek çok çeşitli sporlarda isim yapabileceksiniz. Bunun sonucunda da lider tablolarının üst basamaklarına çıkarak, ünlü sponsorlar ile anlaşmalar imzalayabileceksiniz.

Aiden Pearce ve Stormzy, Watch Dogs: Legion için Geliyor

Ubisoft Forward oldukça sürpriz duyurulara sahne oldu. Aiden Pierce karakterinin Watch Dogs 2 sonrasında Watch Dogs: Legion oyununda da karşımıza çıkacak. Season Pass içeriğinin bir parçası olacak ve kendisine ait bir hikaye ile gelecek. Bu hikaye içeriğini bağımsız olarak satın almak da mümkün olacak pek tabii ki.

Season Pass, Gold Edition, Ultimate Edition ve Collector's Edition içeriğinde bulunuyor ve iki bölümden oluşan bir hikaye, yeni DedSec görevleri, içlerinden bir tanesinin Aiden Pierce olduğu dört farklı karakter ve Watch Dogs: Complete Edition ile gelecek.

Diğer sürpriz ise Britanyalı rap şarkıcısı Stormzy de serinin yeni oyunundaki karakterlerden bir tanesi olacak. Fall on My Enemies görevinde karşımıza çıkacak olan Stormzy'ye Heavy Is The Head albümünde yer alan ve Tiana Major9 ile seslendirdiği Rainfall parçasını Central London bölgesinde çalabilmesi için bir canlı yayın sağlamada yardımcı olacağız.

Hyper Scape için Turbo Mode Geliyor

Ubisoft oynaması ücretsiz Battle Royale oyunu Hyper Scape için yeni bir mod duyurusu yaptı. Turbo Mode, 15 Eylül 2020 tarihinde aktif olacak.

Adından da belli olduğu üzere her şey çok daha hızlı olacak. Sadece azami seviye yağma olacak. Sağlığınız çok hızlı yenilenecek, bölge çok hızlı kapanacak ve zaferler çok hızlı gelecek. Ancak bu modun sınırlı bir süreliğine aktif olacağını söyleyelim.

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint: Red Patriot Duyuruldu

15 Eylül 2020 tarihinde gelecek olan Red Patriot, Year 1 Pass sahipleri için özel ödüller ile on yeni görev içerecek. Diğer oyuncular için de sadece ilk görev ücretsiz olarak erişilebilir olacak. Ne var ki Year 1 Pass veya Red Patriot içeriğine sahip olan bir arkadaşınız ile kooperatif olarak tüm görevleri oynayabileceksiniz ama özel ödülleri elde edebilmek için mutlak suretle içeriğe sahip olmanız gerekecek.

Red Patriot, Ghost Recon serisindeki kötü niyetli Raven's Rock topluluğu ile karşı karşıya geleceğiniz bir hikaye sunacak. Esasen Rus özel kuvvetleri birimi olan Raven's Rock, artık Bodark'lar ile işbirliğinde olan aşırı milliyetçi bir Rus topluluğu haline gelmiş durumda.

Far Cry VR: Dive Into Insanity Duyuruldu

Far Cry dünyasını bir de sanal gerçeklik perspektifinden deneyimlemeye ne dersiniz? O zaman buyursunlar Far Cry VR: Dive Into Insanity'ye.

Ubisoft ve Zero Latency tarafından yapılan duyuru ile serinin üçüncü oyunundaki Rook adalarına geri döneceğiz. Ne var ki bu oyunu evde oynamanız mümkün olmayacak. Öyle ki 2021 yılında yirmi ikiden fazla ülkede, özel olarak hazırlanmış kırk beşten fazla noktada oynayabilmek mümkün olacak. Azami sekiz oyuncu, Rook adalarını keşfe çıkacak.

For Honor Yıl 4 Sezon 3: Resistance Haftaya Başlıyor

Dünya genelinde yirmi beş milyondan fazla oyuncusu olan For Honor için yeni sezon, Ubisoft Forward yayınında yapılan duyuru ile 17 Eylül 2020 tarihinde başlayacak.

Bir önceki sezonda Warmonger'lar tarafından empoze edilen rejim, dünya genelinde birçok zarara neden olmuştu. Ne var ki Rebellion, kaybolan umutları yeni sezon ile geri getirecek.

Tom Clancy's Rainbow Six: Siege Bu Yıl Yeni Nesle Geliyor

Ubisoft, Ubisoft Forward yayınında yaptığı duyuru ile oyunun bu yıl bitmeden PlayStation 5 ve Xbox Series S / X için yayınlanacağını doğruladı. Her iki konsolda da 4K 120 FPS deneyimi sunacak.

Eğer halihazırda PlayStation 4 veya Xbox One versiyonuna sahipseniz, platform tercihinize göre PlayStation 5 veya Xbox Series S / X versiyonuna yükseltme yapabileceksiniz. Oyun içi mağazadan satın aldığınız her şey ve kaydettiğiniz tüm ilerleme de eksiksiz olarak taşınacak. Bunlara ek olarak, PlayStation 4 kullanıcıları ile PlayStation 5 kullanıcıları ve Xbox One kullanıcıları ile de Xbox Series S / X kullanıcıları bir arada oynayabilecekler.

Son olarak, Sam Fisher karakterinin oynanabilir olduğu Shadow Legacy Operasyonu güncellemesi de bugün yayınlandı.

Tom Clancy's The Division 2 The Summit Modunun Tarihi Belli Oldu

Ubisoft Forward sırasında yapılan duyuru ile The Division 2: Warlords of New York için yayınlanacak olan yeni The Summit modunun 22 Eylül 2020 tarihinde yayınlanacağını müjdeledi.

Underground modunun yapısından esintiler sunacak olan The Summit, bizi yüz katlı bir gökdelene götürecek. Zemin kattan başlayıp, en üst kata kadar çıkmaya çalışacaksınız. Tek başınıza veya bir grupla oynayabileceğiniz bu modda, kat tasarımı ve düşmanlar ile yapacağınız mücadeleler her defasında farklılık gösterecek.

Ayrıca her on katta bir, sizinle kapışmak için can atan büyük bir düşmanın da karşısına çıkmak durumunda olacaksınız. Tercihen yere serdiğiniz büyük düşmandan sonraki katı seçebileceğiniz yeni bir tur başlatabilmeniz de mümkün olacak. Mesela yirminci kattaki düşmanı bertaraf ettikten, yeni tura zemin kattan değil de yirmi birinci kattan başlama imkanı sunulacak.

Her bir sonraki katın zorluğu öncekinden fazla olacakken, rastgele hale getirilmiş planlamalar ve hedeflerin değiştirilmesi ile farklı bir deneyim sunacak. Diğer bir deyişle, kendisini sürekli tekrar eden bir mod ile karşılaşmayacaksınız.