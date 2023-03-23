Ubisoft'tan Yeni Yapay Zeka: Artık Oyun Diyalogları da Yapay Zekaların Elinde!

Ubisoft La Forge, oyun geliştiricilerinin ve anlatı yazarlarının zamandan tasarruf etmelerine ve oyun geliştirmenin daha önemli noktalarına odaklanmalarına yardımcı olmayı amaçlayan Ghostwriter adlı yeni bir şirket içi yapay zekâ aracı oluşturdu.

Konu sürükleyici açık dünya oyunları yaratmak olduğunda, her ayrıntı oldukça önemli. Bir oyuncuya sürükleyicilik hissini oluşturmaya yardımcı olan kilit unsurlardan biri, oyunun olağan akışı dışında kalan ve açık dünyadaki karakterler arasında geçen arka plan diyaloglarıdır.

Ubisoft, Ghostwriter Yapay Zeka Aracını Nasıl Kullanacak?

Bu metinleri yazmak, özellikle de dünyanın büyüklüğü göz önüne alındığında oldukça zaman alıcı bir iş ve Ubisoft'taki oyun geliştiricileri bunu göz önünde bulundurarak Ghostwriter adlı yeni bir yapay zekâ aracıyla süreci kolaylaştırmayı umuyor. Ghostwriter, bahsi geçen diyalogların ilk taslaklarını oluşturan bir makine öğrenimi aracından ibaret. Bu sayede oyun geliştiricileri zamandan tasarruf ederek oyun geliştirmenin daha önemli noktalarına odaklanabiliyor.

Ghostwriter'ı kullanmak oldukça basit. Yazarlar yaratmak istedikleri karakteri ve etkileşim türünü giriyor. Ardından araç, yazarların gözden geçirmesi için her biri biraz farklı iki seçeneğe sahip diyalog varyasyonları üretiyor. Yazarlar taslaklar üzerinde düzenlemeler yaptıkça Ghostwriter güncelleniyor ve ideal olarak ileriye dönük daha özel seçenekler üretiyor.

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