Ubisoft Hyper Scape Oyununa Veda Ediyor!

Çıkışından bir buçuk yıl sonra Ubisoft, battle royale oyunu Hyper Scape'e destek vermeyi resmi olarak sonlandırdı ve sunucularını yakında kapatacak. Oyun çıkışıyla oyuncu sayısını önemli ölçüde arttırmış olsa da, zamanla radardan düştü. İşte detaylar!

Hyper Scape Oyunculara Kapılarını Kapatıyor

Bugün, Hyper Scape'e verilen desteğin sona erdiğinin resmi duyurusu olmasına rağmen, oyun için son güncelleme Nisan 2021'de geldi. Nisan 2021'den sonra, Ubisoft sessizliğe büründü ve oyun 3. sezonu aylarca aşamadı. Hyper Scape'in yönetmeni Jean- Christophe Guyot, oyunun desteğinin sona ermesine denk gelen Nisan 2021'de yeni bir stüdyoya katılmış gibi görünüyor. Ancak oyundan vazgeçilmiş olsa da Ubisoft, mikro ödemeli eşyalar ve savaş biletleri satmaya devam ederek akılları karıştırdı. Bu noktada geri iade prosedürü uygulanacak mı merak konusu.

Ubisoft'un resmi açıklamasına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

''28 Nisan itibariyle Hyper Scape'e desteği sonlandırmak ve oyunu kapatmak gibi zor bir karar aldık. Yakın mesafeli ve hızlı tempolu bir nişancı deneyimi yaratmak için yola çıktık ve yolculuğumuzda bize katıldıkları için topluluğumuza son derece minnettarız. Bu oyundan öğrendiklerimizi gelecekteki yapımlara aktaracağız. Hyper Scape topluluğuna, oyunun içinde ve dışında Neo Arcadia dünyasına olan tutkunuz ve bağlılığınız için teşekkür ederiz. Yaptığımız oyuna olan bağlılığınız her zaman takdir edilecektir.''

Hyper Scape'in başarısızlığı, Ubisoft'un taahhüt eksikliği ve battle royale türünün aşırı doygunluğunun bir sonucu olarak geliyor. Ubisoft'un oyunu oynamaları için büyük yayıncılara para ödemesi dışında, pazarlamada fazlasıyla sıkıntılar vardı. Şirket, EA'nın Apex Legends ile yaptığı gibi Hyper Scape'i sürpriz bir şekilde piyasaya sürmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Reddit üzerinden paylaşılan gönderiler, genellikle oyuncuların bir maç için gerekli insan sayısın ulaşamaması ile ilgili.

Yani bir süredir yapım yaşam destek ünitesindeydi ve Ubisoft'un fişi çekmesi bu durumda kaçınılmazdı. Ne yazık ki, oyunla ilgili mevcut herhangi bir finansal veri yok. Yine de, bunun muhtemelen şirketin en maliyetli başarısızlıklarından biri olduğuna bahse gireriz. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

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