Ubisoft İlk Blockchain Oyununu Piyasaya Sürdü

Video oyun geliştiricisi Ubisoft, Oasys blok zincirinde piyasaya sürülecek olan ilk Web3 oyunu Champions Tactics: Grimoria Chronicles'ı duyurdu.

Oasys, 2022 yılında deneyimli Japon oyun ekibi tarafından kuruldu. Ubisoft, Sega, Bandai Square Enix ve Namco da dahil olmak üzere birçok şirket tarafından desteklenen blok zinciri firması son dönemde almış olduğu yatırımlarla dikkat çekiyor.

Ubisoft Oyun Piyasasında Bir İlke İmzatıyor

Ubisoft, ilk blockchain tabanlı ürünü Champions Tactics: Grimoria Chronicles'i deneysel bir PvP oyunu olarak tanımlıyor. Önceki blockchain girişimlerinde pek başarılı olamayan Ubisoft, blok zinciri tabanlı oyun denemeleri sebebiyle NFT platformu Quartz çalışanlarını temsil eden Fransız sendikası Solidaires Informatique tarafından eleştirilmişti.

Eylül ayında Ubisoft CEO'su Yves, Ubisoft'un Quartz'un dahili itirazlarına rağmen "tüm Web3 yeteneklerine" bakmaya devam etti. Oyun üreticileri için kurulan Oasys gibi diğer oyun şirketleri gibi NFT'ler, blockchain veya Web3 ile ilgilenmişti. Japon oyun üreticisi Square Enix, bu yılın başlarında sanal bir macerada “benzersiz bir deneyim” olarak lanse ettiği Symbiogenesis'i duyurdu.

Bir başka oyun şirketi Sega'nın 2022'nin başında Sega Classics NFT Collection ve Sega NFT adlı iki proje için ticari marka başvurusu yaptığı ortaya çıktı. Sega CEO'su Haruki Satomi, şirketin NFT'ler ve kazanmak için oyun ile ilgili çeşitli deneyler denemek istediğini ve bu denemelerin kullanıcı istekleri doğrultusunda gerçekleşmesi gerektiğini belirterek NFT ve Blockchain’in oyun piyasasındaki önemine dikkat çekti.