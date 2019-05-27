Ubisoft Kendi Ücretli Abonelik Servisini Faaliyete Geçirecek Olabilir

Bildiğiniz üzere Ubisoft şu an için herhangi bir ücretli abonelik servisi sunmuyor. Ancak yakın zamanda böyle bir servis faaliyete geçecekmiş gibi görünüyor. Ubisoft Pass Premium, Ubisoft mağazası üzerinde kısa bir süreliğine beliriverdi.

ResetEra üyesi Mojito tarafından fark edilen detaya göre, Fransız yayıncının mağazası üzerindeki Ubisoft Pass Premium Ubisoft Subscription sekmesi bulunuyor. Daha doğrusu bulunuyordu. Ne var ki Ubisoft çok çabuk bir şekilde kaldırdığı için ne bahsi geçen sekme ne de Ubisoft Pass Premium mağaza üzerinde artık görünmüyor. Ancak kaldırılmalarından önce yakalanan görüntüyü sizlerle paylaşalım:

Şimdilik bu servis hakkında herhangi bir detay bulunmuyor ama adına bakacak olursak, işleyiş olarak Electronic Arts tarafından faaliyete sokulmuş olan EA Access / Origins Access servislerine benzer bir sistem ile karşılaşabiliriz gibi. Ayrıca sondaki 'Premium' ise, servisin birden fazla abonelik seçeneğinin olacağına ve bu seçenekler bağlamında da abonelere farklı farklı imkanların sunulacağına işaret ediyormuş gibi görünüyor.

Servisin kazara ortaya çıkmasının E3 2019 fuarı öncesine denk gelmesine bakacak olursak, Fransız yayıncı gerçekleştireceği konferans sırasında muhtemelen bir duyuru ile karşımıza çıkabilir.

Açıkçası yakında bir akım başlar mı merak ediyoruz. Yani oyun dünyasının önde gelen yayıncıları ilerleyen zaman içinde birer birer kendi ücretli abonelik servislerini açmaya başlarlar mı, yoksa belli başlı olanları mı açar? Bunu da zaman gösterecek tabii ki. Şu an ise öncelikli merak konumuz Ubisoft Pass Premium.