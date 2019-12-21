Ubisoft Montreal'in Duyurusu Yapılmamış Bir Projesi İptal Edildi

Şu an Watch Dogs Legion, Tomb Clancy's Rainbow Six: Quarantine ve Gods & Monsters dahil geliştirilme aşamasında olan birçok Ubisoft oyunu var. Ortaya çıkan bir bilgiye göre, bu projelerden henüz duyurulmamış olan bir tanesi iptal olmuş.

Ubisoft Montreal stüdyosunun çatısı altında geliştirilmekte iken iptal edilen oyun, Grafik Programcısı Louis de Carufel tarafından yapılan bir dizi Twitter paylaşımı ile ortaya çıktı. Bu Twitter paylaşımları daha sonradan Fransız yayıncının talebi üzerine kaldırılmış ama alınan ekran görüntüsü sayesinde yazılanları öğrenme fırsatımız oldu.

"Az önce 3 yıldır üzerinde çalıştığım projenin iptal edilmiş olduğunu öğrendim. Bu güç bir haber çünkü hem Watch Dogs hem de Watch Dogs 2'yi piyasaya sunduğumuz sırada tüm bu insanlarla yaklaşık 7 yıldır çalışıyordum."

İptal edilen projenin adı belirtilmemiş ama de Carufel'ın LinkedIn hesabına bakacak olursak iki yüzden fazla geliştirici ile PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştirilmekte olduğunu görebiliyoruz.

İşin güzel yanı şu ki, projenin iptal edilmesinden sonra herhangi bir işten çıkarma durumu yaşanmamış. Geliştiricilerin tamamı stüdyonun çatısı altındaki mevcut projelere kaydırılacağı söyleniyor.

"Ubisoft Montreal'de çalışmanın iyi olan yanı şu ki, ekipteki kimse işini kaybetmedi! İki yüzden fazla kişinin her biri stüdyodaki mevcut projelere yeniden atanacak (on beşten fazla var). Tercih ettiğimizi bile biz geçeceğiz."

İptal edilen proje elbetteki merak konusu ama görünen o ki bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Eğer stüdyoya yakın olan kaynaklar bilgi sızdırması yapmazlarsa tabii ki. Gelişmeleri yakından takip edeceğiz.