Ubisoft, Önümüzdeki Perşembe Günü Bir Duyuru Yapacak

Önümüzdeki hafta içinde Ubisoft cephesinde bir hareketlilik yaşanacakmış gibi görünüyor. Takviminizde 9 Mayıs 2019 Perşembe gününe bir işaret koyun. O gün geldiğinde bir şeyler olacakmış gibi görünüyor.

Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands için daha önceden yayınlanan bir güncellemede bir şeylerin yolda olduğuna yorabileceğimiz bir takım işaretlerle karşılaşmıştık. Son yayınlanan güncellemede ise Skell Technology isimli hayali bir şirket tarafından 9 Mayıs 2019 Perşembe günü TSİ 21:30 sıralarında düzenlenecek olan bir etkinlik davetiyesi gösteriliyor. İşin ilginç yanı ise her iki ipucu da Skell Tech internet sayfasına yönlendiriyor. Etkinlik davetine ilişkin sayfada ise etkinliği takvime ekleme düğmesinin haricinde, alt kısımda da ESRB tarafından sınıflandırma yapılması için beklendiğine işaret edilen bir logo görebiliyoruz.

Öte yandan, iki ayrı güncellemede verilen ipuçları üzerinde yoğunlaşan oyuncular, Skell Tech internet giriş yapabileceğiniz kullanıcı adı ve parolaya ulaşmışlar. Kullanıcı asantos iken, parola ise 10068. Eğer bu bilgiler ile Skell Tech internet sayfasına giriş yaparsanız, karşınıza Ubisoft Youtube kanalına Liste Dışı olarak yüklenmiş olan ve Skell Technology şirketine ait tarım için insansız hava araçları (drone) ve acil durumda ilaç tedavisi gibi ürünlerin ekrana geldiği bir video çıkacak. Eğer dilerseniz, giriş yapmakla uğraşmak yerine aynı videoyu aşağıdan da izleyebilirsiniz.

Bahsi geçen bu hayali şirketin kurucusu olan Jace Skell, video sırasında insanlığı bezdirici kısıtlamalarından kurtarmak için tasarlanmış olan otonom makinelerin sunduğu olasılıklar üzerine fikir beyanında bulunduğunu duyabiliyoruz. Bu esnada şirketin özdeyişinin "Daha İyi Bir Gelecek Bugün" olduğunu da öğreniyoruz.

Açıkçası böylesi bir videoya bakacak olursak yeni bir Watch Dogs oyunuyla, Watch Dogs 3 ile karşı karşıyaymışız gibi görünüyor veya yeni bir Splinter Cell oyunu da olabilir. Ancak öyle veya böyle, bu yeni oyunun hikayesinin kalbinde Skell Technology şirketinin olacağı ayan beyan ortada. Peki bakalım 9 Mayıs 2019 Perşembe günü TSİ 21:30 sıralarında karşımıza ne çıkacak? Beklemedeyiz.