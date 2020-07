Ubisoft Xbox Series X ve PS5 Oyun Fiyatlarına Zam Yapacak mı?

Oyun devi Ubisoft, geçtiğimiz gün yapılan fiyatlandırma çağırısında Ubisoft oyun fiyatlarının sabit kalacağının sözünü verdi. Xbox Series X ve PlayStation 5 için çıkacak yeni Ubisoft oyun fiyatlarıyla rakiplerine fark atacak.

Başta Watch Dogs Legion ve Assassin's Creed Valhalla olmak üzere bu sene Xbox Series X ve PlayStation 5 için sunulacak yeni Ubisoft oyun fiyatlarını 60 dolar olarak tutmayı taahhüt etti. Önceki nesil konsollarla aynı fiyata kullanıcılarla buluşacak Ubisoft, fiyatlandırma konusunda diğer şirketlerin karşısında.

Ubisoft wouldn't answer when asked about next-gen pricing after this fall. "We are concentrating on the Christmas releases. We have decided those games will be launched at $60"