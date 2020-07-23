Ubisoft Xbox Series X ve PS5 Oyun Fiyatlarına Zam Yapacak mı?

Oyun devi Ubisoft, geçtiğimiz gün yapılan fiyatlandırma çağırısında Ubisoft oyun fiyatlarının sabit kalacağının sözünü verdi. Xbox Series X ve PlayStation 5 için çıkacak yeni Ubisoft oyun fiyatlarıyla rakiplerine fark atacak.

Başta Watch Dogs Legion ve Assassin's Creed Valhalla olmak üzere bu sene Xbox Series X ve PlayStation 5 için sunulacak yeni Ubisoft oyun fiyatlarını 60 dolar olarak tutmayı taahhüt etti. Önceki nesil konsollarla aynı fiyata kullanıcılarla buluşacak Ubisoft, fiyatlandırma konusunda diğer şirketlerin karşısında.

Ubisoft wouldn't answer when asked about next-gen pricing after this fall. "We are concentrating on the Christmas releases. We have decided those games will be launched at $60" — Jason Schreier (@jasonschreier) July 22, 2020

Ubisoft zam yapmayacak

Bir süre önce oyun yayıncısı Take-Two Interactive ve yan kuruluşu 2K Games oyun fiyatlarına 10 dolar daha eklemeyi düşündüklerini söylemiş ve zaten pahalı olan fiyatlarla kullanıcıları üzmüştü. Fakat Ubisoft oyun fiyatlarını artırmamayı savunuyorken bu stratejinin ne zamana kadar devam edeceği bilinmiyor.

Oyun fiyatlarına 10 dolarlık zam yapan 2K Games, bu kararıyla NBA 2K21'i 70 dolardan satacağını açıklamış oldu. Yine şirketin konsol için sunulacak diğer oyun fiyatlarına da dikkat etmek gerekiyor.