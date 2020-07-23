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  4. Ubisoft Xbox Series X ve PS5 Oyun Fiyatlarına Zam Yapacak mı?

Ubisoft Xbox Series X ve PS5 Oyun Fiyatlarına Zam Yapacak mı?

Ubisoft oyun fiyatları konusunda yeni nesil konsol oyuncularını bilgilendirdi. Ubisoft oyun fiyatlarına zam yapacak mı, konsol oyun fiyatları ne olacak?

Ömer Dursun
Ömer Dursun -

Oyun devi Ubisoft, geçtiğimiz gün yapılan fiyatlandırma çağırısında Ubisoft oyun fiyatlarının sabit kalacağının sözünü verdi. Xbox Series X ve PlayStation 5 için çıkacak yeni Ubisoft oyun fiyatlarıyla rakiplerine fark atacak.

Başta Watch Dogs Legion ve Assassin's Creed Valhalla olmak üzere bu sene Xbox Series X ve PlayStation 5 için sunulacak yeni Ubisoft oyun fiyatlarını 60 dolar olarak tutmayı taahhüt etti. Önceki nesil konsollarla aynı fiyata kullanıcılarla buluşacak Ubisoft, fiyatlandırma konusunda diğer şirketlerin karşısında.

Ubisoft zam yapmayacak

Bir süre önce oyun yayıncısı Take-Two Interactive ve yan kuruluşu 2K Games oyun fiyatlarına 10 dolar daha eklemeyi düşündüklerini söylemiş ve zaten pahalı olan fiyatlarla kullanıcıları üzmüştü. Fakat Ubisoft oyun fiyatlarını artırmamayı savunuyorken bu stratejinin ne zamana kadar devam edeceği bilinmiyor.

Oyun fiyatlarına 10 dolarlık zam yapan 2K Games, bu kararıyla NBA 2K21'i 70 dolardan satacağını açıklamış oldu. Yine şirketin konsol için sunulacak diğer oyun fiyatlarına da dikkat etmek gerekiyor.

Şimdilik Xbox ön sipariş sayfaları zaten Ubisoft oyun fiyatlarının aynı kalacağını kanıtlıyor. Fakat yine de gelecekte yeni nesil konsolların güçlenmesi, yayıncıların 2K Games'in amaçladığı gibi tasarlanmış veya en yeni cihazlar için en iyi şekilde optimize edilmiş oyunlar için fiyatların yükseltildiğini görebiliriz.

ETİKETLER: ubisoft PS5 Xbox Series X

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