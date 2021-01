Ubisoft Oyunları Türkçe Oluyor!

Dünyanın en büyük oyun geliştiricilerinden ve dağıtıcılarından bir tanesi olan Ubisoft, Türk oyuncuları sevindirecek bir karar aldı. Şirket, yaptığı açıklamayla birlikte yayınladığı oyunlara Türkçe dil desteği vermeye başlayacağını duyurdu.

1986 yılında Fransa’da kurulan Ubisoft, oyun geliştirmeyle işe başlamıştı. 90’lı yılların ortalarından sonra farklı noktalarda oyun stüdyoları açmaya başlayan şirket, stüdyolarının sayı artınca yayıncı konumuna da geçmiş ve hızla büyümeye başlamıştı.

Özellikle Tom Clancy ortaklığından sonra geliştirdikleri oyunlarla adından sıkça söz ettiren Ubisoft, son olarak Rainbow Six Siege, Far Cry 5 ve Assassin’s Creed: Origins gibi yükske bütçeli oyunlarla piyasadaki yerini almıştı.

Hangi Ubisoft Oyunları Türkçe Olacak?

Far Cry

Assassin's Creed

Watch Dogs

Tom Clancy's

Türkiye’de çok sevilen ve oyunları çoğu zaman çokça oynanan Ubisoft, yakın zaman önce Uplay platformunda beklenmedik bir değişiklik yapmış ve platforma Türkçe dil desteği getirmişti. Türkiye’deki oyuncuların Ubisoft oyunlarına ve başta Rainbow: Six Siege'e gösterdikleri ilgiyi karşılıksız bırakmamak adına böylesine bir karar alan şirket, bir adım daha ileri gitti ve oyunlarına da Türkçe dil desteği getireceğini duyurdu.

Rainbow Six Siege Türkçe Dil Desteği Var mı?

Evet, Rainbow Six Siege Türkçe dil desteğine sahip.

Başta Rainbow Six Siege olmak üzere birçok oyununa Türkçe dil desteği eklemek için harekete geçen şirket, Türkçe desteğiyle ülkemizdeki oyuncuları memnun etti. Rainbow Six Siege’den sorumlu Marka Direktörü Alexandre Remy konuyla ilgili şöyle dedi: “Rainbow Six konusunda Türk oyuncuların sahip oldukları sadakat, tutku ve coşkuya çok değer veriyoruz ve bu önemli oyun ögelerini yerelleştirerek minnettarlığımızı gösterebildiğimiz için gerçekten çok mutluyuz.”