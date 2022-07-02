Ubisoft, Oyunlarında Radikal Bir Değişikliğe Gidiyor

Ubisoft, oyunlarını oyuncuların iklim değişikliğinin etkilerinden haberdar olmasına yardımcı olmak için kullanmaya ve oyunlarını bu doğrultuda değiştirmeye karar verdi. Bu karar, BM liderliğindeki bir girişim olan Playing for the Planet web sitesinde oyunları "gençleri öğrenmeye ve çevreyi desteklemek için harekete geçmeye teşvik etmek" için kullanma amacı doğrultusunda geliyor.

Örneğin Riders Republic ile Ubisoft, Phoenix'te "orman yangını sıklığını ve boyutunu azaltma stratejilerinin yanı sıra orman yangınlarının sonuçları konusunda oyuncular üzerinde duygusal bir etki yaratacak, kısa ve yoğun" bir oyun içi etkinliğe ev sahipliği yapacağını söyledi.

Ubisoft konuyla ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:

"Canlı etkinlik oyunculara proaktif olarak duyurulmayacak. Bunun yerine, oyun başlatılırken haritanın kenarlarında çıkan orman yangınlarının sonuçlarına anında kapılacaklar. Gökyüzü turuncu olacak ve orman yangınları nedeniyle tüm oyun boyunca 'yangın dumanı' sisi olacak. Oyuncular varsayılan olarak bir gaz maskesi ile donatılacak ve haritanın bir kısmı, yangın nedeniyle oyuncular tarafından erişilebilir olmayacak."

Ubisoft Gelecek Oyunlarında da Benzer Etkinlikleri Düzenleyebilir

Benzer şekilde Skull & Bones için yaklaşmakta olan korsan macerası, "köpekbalıklarının yüzgeçlerine olan talep nedeniyle köpekbalıklarının aşırı avlanılması yaşandığında oyun dünyasında ve gerçek dünyada neler olduğunu gösteren, kaynak sömürüsünü ele alacak" bir etkinliğe sahip olacak. Oyuncular, denizdeki vahşi yaşamın korunmasına katkıda bulunma ve köpekbalığı yüzgeci ticaretinin yıkıcı doğasını anlama seçeneğine sahip olacaklar.

Bu kararların Ubisoft'un gelecekteki oyunlarını da etkileyeceği aşikâr. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.