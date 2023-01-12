Söylentiler Büyüyor: Ubisoft+ Game Pass'e Eklenecek mi?

Geçtiğimiz saatlerde bir dizi Ubisoft oyununda yapılan güncellemelere göre Ubisoft+'ın (Ubisoft Plus) bu ay Xbox platformlarına gelme olasılığı var. Mağazadaki (özellikle Xbox platformları için) bir dizi oyunun hiçbir sebep olmaksızın ücretsiz hâle getirildiği fark edildi.

Bir yıldan uzun bir süre önce Ubisoft, avantajlı abonelik hizmetinin "bir noktada" Xbox'a geleceğini açıklamıştı ancak şimdiye kadar bu konuya dair başka bir haber paylaşılmadı.

Piyasadaki tüm abonelik hizmetleri arasında Ubisoft+ gerçekten harika fırsatlar sunuyor. Bir abonelikle oyuncular şimdiye kadar yapılmış (neredeyse) tüm birinci parti Ubisoft oyunlarına mümkün olan en yüksek içeriklerle erişim elde ediyor. Buna ilk gün çıkan oyunlar, tüm genişleme paketleri ve DLC'ler ile oyunlara eklenen tüm bonus içerikler de dahil. Bu özellikle de Assassin's Creed, Far Cry ve Watch Dogs gibi sevilen serilerin oyunlarını baştan oynamak isteyenler için oldukça önem taşıyan bir konu.

Ubisoft+, Game Pass'e Geliyor Olabilir

Bahsi geçen bu ekran görüntüsü Twitter kullanıcısı @MauroNL3 tarafından alındı ve mağazada Ubisoft oyunlarının ücretsiz şekilde gözüktüğünü ortaya koyuyor.

Şu anda Ubisoft Plus'ın Game Pass Ultimate ile birlikte sunulmayacağını, bunun yerine platformda ekstra, ek bir abonelik olarak görüneceğini vurgulamakta fayda var. Bunun bir Game Pass anlaşması olacağına dair kesinlikle bir belirti yok ancak yıllar önce Xbox platformlarına eklenen ve nihayetinde Game Pass Ultimate'a dahil edilen EA Play'e benzer bir yolculuk da izlemesi muhtemel.