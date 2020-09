Ubisoft'a Göre PS5 Sadece PS4 Uyumlu Olacak

PS5 sadece PS4 uyumlu olacak gibi görünüyor. En azından Ubisoft Destek sayfası bunun işaretini vermiş olabilir. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Yeni nesil PlayStation konsolu, aynı yeni nesil Xbox konsolu gibi geriye uyumlu olacak. Sony cephesi bu konuya tam anlamıyla açıklık getirmiş değil ama Platform Planlama ve Yönetimi Başkan Yardımcısı Hideaki Nishino tarafından söylenene göre, konsol çıkışı itibarıyla binlerce PlayStation 4 oyununu çalıştırabilir olacak. Hatta yayıncı Lance McDonald tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamayla, Sony cephesinin oyunları test etmeye halen devam ettiğini ama sistemin henüz test edilmemiş olan oyunları çalıştırmamızı da engellemeyeceğini öğrenmiştik.

Öte yandan Temmuz ayının başlarında, Renka_schedule isimli bir Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan bir görsel ile PlayStation 5 konsolunun PlayStation, PlayStation 2 ve PlayStation 3 oyunlarının bulut oyun kütüphanesi aracılığıyla depolanıp oynanabileceği ortaya çıkmıştı.

Geriye uyumluluk konusu aslında tam anlamıyla netlik kazanmış değil. Haliyle kafalardaki soru işaretleri tam anlamıyla giderilmiş değil. Japon teknoloji devi tarafından yapılan net bir açıklama ile de giderilecekmiş gibi görünmüyor. Bizler bunun için bekleye duralım, Ubisoft cephesi konuya ilişkin yeni bir detayı sunmuş olabilir.

PS5 is not backwards compatible with PS3/PS2/PS1 games, according to a Ubisoft supprot page https://t.co/j1wTcAApZ3 pic.twitter.com/hnbpndATPi