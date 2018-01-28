Ubisoft, Rainbow Six Siege Zammını Geri Çekti

Geçtiğimiz günlerde Ubisoft, Rainbow Six Siege'de fiyat değişikliğine gideceğini açıklamıştı. Rainbow Six Siege topluluğundan gelen tepkiler sebebiyle Ubisoft zammı geri çekti.

Starter Edition, 15 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışta. Ancak bu pakette operatörlere sahip olmanız için bir hayli uğraşıp kilitlerini açmanız gerekiyor. Ancak, Rainbow Six Siege'in standart paketinde oyuncular doğrudan operatörlere erişebiliyor. Ubisoft, yaptığı açıklamayla beraber bu paketi kaldırıp yerine 20 dolar farkla Advanced Edition sürümünü satışa sunacağını belirtmişti. Gelen tepkilerle beraber Ubisoft geri adım attı ve oyunun standart sürümünün fiyatını eski haline, yani 40 dolar haline getirdi. Diğer paketlerinin fiyatlarına yapılan zammı ise geri çekmedi.

Ubisoft, Starter Edition paketinde operatör açmanın çok zor olduğunu kabul etti. Bunun için önümüzdeki aylarda değişikler yaparak bu işlemin daha kolay bir hale getirileceğini belirtti.

Toplamda Starter Edition, Gold Edition ve Complete Edition olarak 3 farklı paket bulunuyor. Gelen fiyat değişikliğine göre paketlerin yeni fiyatları aşağıdaki gibi olacak:

Rainbow Six Siege Starter Edition - 15 Dolar

Rainbow Six Siege Gold Edition - 90 Dolar

Rainbow Six Siege Complete Edition - 130 Dolar

1 Aralık 2015 tarihinde çıkan bir oyuna 2 sene sonra zam yapmak elbette ki tepki getirecekti. Yapılacak olan zammı duyduğumda Ubisoft'un ne yapmak istediğine anlam veremedim. Fiyatının ucuzluğu ve mekanik zenginliği Rainbow Six Siege'i zaten yeterince çekici hale getiriyor. Oyunun satışları da çıkış yaptığı zamandan beridir hep üst sıralarda oldu. Gelen tepkilerden satışların düşeceğini anlayan Ubisoft, en azından oyunun standart sürümünü eski fiyatına geri çevirdi.