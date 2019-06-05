Ubisoft, Rayman Origins Oyununu Ücretsiz Olarak Verecek

Ücretsiz Rayman Origins ister misiniz? Eğer isterseniz, o zaman size güzel bir haber vermiş olacağız. Ubisoft, yaptığı açıklama ile Rayman Origins oyununu ücretsiz olarak dağıtacağını duyurdu.

Ancak tabii ki bir şartı var ve bu şartı yerine getirmek alengirli sayılabilir. Yani önceden olduğu gibi bu defa tek tıklamayla oyunu Uplay hesabınıza ekleyerek sahip olamayacaksınız. Peki Rayman Origins oyununa ücretsiz olarak nasıl sahip olacaksınız? Yakın bir zamanda yapılacak olan Rayman 2: The Great Escape yayınını izlemeniz yeterli olacak.

Twitch yayıncısı Glackum, düne kadar Rayman 2: The Great Escape oyununu 1 saat 16 dakika 22 saniye ile en hızlı bitiren yayıncı konumundaydı. Ne var ki bu rekor dün Darnok_PL tarafından 1 saat 15 dakika 22 saniye ile kırıldı.

Ubisoft ise kısa bir süre önce Glackum ve spikevegeta ile yeni bir canlı yayın gerçekleştirileceğini duyurdu. Bahsi geçen canlı yayın, Rayman 2: The Great Escape oyununu olabilecek en hızlı sürede bitirmek için bir başka deneme olacak ve 10 Haziran 2019 Pazartesi günü TSİ 20:30 sıralarında Fransız yayıncının Twitch kanalında başlayacak. Ücretsiz Rayman Origins oyununuzu kapmak için de öncelikle Uplay hesabınızı Twitch hesabınız ile ilişkilendirmeniz gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra, Twitch hesabınıza giriş yapıp da gerçekleştirilecek olan canlı yayının en az otuz dakikasını izlerseniz, Twitch Drops sayesinde ücretsiz Rayman Origins oyununa Uplay üzerinden sahip olmaya hak kazanmış sayılacaksınız.

Ubisoft Montpellier tarafından geliştirilmiş olan Rayman Origins, 2011 yılında öncelikli olarak PlayStation 3, Wii ve Xbox 360 için satışa sunulmuştu. Sonradan PlayStation Vita, PC, 3DS ve Mac OS X için de satışa sunulan oyun, Glade of Dreams dünyasına enfeksiyon bulaştırmış olan Darktoons ve diğer şeytani yaratıklarla mücadele eden Rayman ve arkadaşlarının başlarından geçenleri anlatıyor.