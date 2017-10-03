Ubisoft, South Park İçin 'Osuruk Etkinliği' Düzenliyor

Ubisoft’un South Park isimli oyunu her zaman farklı olmasıyla dikkat çekmiştir. Fakat bu sefer oyun için düzenlenen “Osuruk etkinliği” herkesin ağzını açık bırakmayı başardı. Ubisoft’a dünyanın çeşitli yerlerinden osuruklarıyla video yollayan yarışmacılar, eğer olumlu yanıt alırlarsa bu etkinlikte yer alacak.

Şirket, yakın tarihte çıkarmayı planladığı South Park oyunu için çok farklı bir etkinlik düzenliyor. Bir nevi “osuruk etkinliği” olacak bu yarışmada, olumlu yanıt alan kişiler osuruklarını sergileyecekler ve en beğenilen osuruk sesleri yeni South Park oyununun içerisinde kullanılacak.

”i am the Farth” adında olan etkinlik, 16 Ekim tarihine kadar devam edecek. Osuruğuna güvenen kişiler, şirkete osuruk videolarını bu tarihe kadar gönderebilirler. Ayrıca sizde katılmak isterseniz buraya tıklamanız yeterli.

Son yıllarda sayıları bir hayli artan ses yarışmalarıyla dalga geçen etkinlik San Francisco’da düzenlenecek ve jüri olarak osurma kahramanı Mr. Mathane ve South Park Digital Studios’tan bir temsilci yer alacak. Ayrıca yeni South Park 17 Kasım tarihinde PS4, Xbox One ve PC kullanıcıları için sunulacak.