Ubisoft, Splinter Cell İçerikli Bir Duyuruya Hazırlanıyor Olabilir

Yeni bir Splinter Cell oyununun ne zaman duyurulacağını bilmiyoruz ama Ubisoft bir şeylerin hazırlığındaymış gibi görünüyor. Ubisoft Espana, Twitter hesabı üzerinden suların ısınmasına neden olan bir paylaşım yaptı.

Ana karakterimiz Sam Fisher, Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands oyununa misafir olmuştu. Topluluk etkinliği kapsamında yapılan bu geri dönüş bazı oyuncular için Splinter Cell serisinin geri dönüşüne işaret sayılsa da elle tutulur bir şey yok. Unutulmaz Splinter Cell serisi biz oyuncular açısından altı yıldır uykuda.

Ubisoft Espana tarafından Türkçe mealiyle "Karanlıkla yüzleşmek için onu anlaman lazım." yorumu ile paylaşılan Sam Fisher resmi ise umutların bir kez daha yeşermesine neden oldu. Her ne kadar arkasından bir şeyin gelip gelmeyeceğini bilmiyor olsak da. Bu resmin zamanında Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands topluluk etkinliğinin tanıtımında kullanılan resim ile aynı olduğunu söylemeden geçmeyelim.

Hace falta entender la oscuridad para poder hacerle frente... #SamFisher pic.twitter.com/fTsRnCQa7d — Ubisoft España (@Ubisoft_Spain) 8 Kasım 2019

Neticede ise bu Twitter paylaşımı için üç ihtimal söz konusu. Bunlardan ikisi üçüncüsüne göre daha ön planda denebilir. Mobil oyun Tom Clancy's Elite Squad veya Facebook için geliştirilmekte olan Splinter Cell VR için bir tanıtım kampanyasına başlanacak olabilir. Üçüncüsü ise ortada somut bir şey olmasa da heyecanlandırmaya yetiyor. Ekim ayı içerisinde analistlere ve yatırımcılara yönelik bir finansal konferans düzenlemişti Ubisoft ve Üst Yönetici Yves Guillemot, 2021 finansal yılında satışa sunulacak duyurusu yapılmamış iki AAA oyunun olduğunu söylemişti. Bu iki gizemli oyunun büyük serilerin devam oyunları olacağını öğrenmiştik. İçlerinden bir tanesinin Splinter Cell olma olasılığı %50. Umarız %100 olur da Sam ağabeyimizle yıllardan sonra tekrardan bir göreve çıkarız. Gelişmeleri takipte olacağız.