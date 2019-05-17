Ubisoft'un Ekstrem Spor Oyunu Steep Ücretsiz Oldu

Oyun dünyasında pek çok farklı türde oyun bulunuyor ama ekstrem spor türündeki oyunlar neredeyse yok. Bilhassa eski oyuncuların iyi hatırlayacağı SSX serisi her ne kadar kar kayağı ile sınırlı olsa da bizlere eşsiz deneyimler yaşatmıştı. Son dönemde çıkan Steep ise bu türün yeni temsilcisi. Eğer bu oyunu henüz denemediyseniz, size güzel bir haberimiz var. Ubisoft, Steep oyununu Uplay üzerinden ücretsiz olarak dağıtıyor.

2 Aralık 2016 tarihinde PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulmuş olan Steep, kayak, Wingsuit, kar kayağı ve yamaç paraşütü dalları ile oyun dünyasında pek boy göstermeyen kış sporlarına odaklı bir açık dünya oyunu olarak karşımıza çıkmıştı. Çoklu-oyuncu desteği de olan Steep, diğer oyuncularla da rekabete girmemize olanak tanıyor.

Eğer ekstrem sporlar ilginizi çekiyorsa, önünüzde harika bir fırsat var demektir. Ubisoft tarafından yapılan açıklama ile Steep, Uplay üzerinden 22 Mayıs 2019 tarihine kadar ücretsiz olarak dağıtılacak. Bir defa indirdiğinizde de daimi olarak sizin olacak. Tam sürüm Steep oyununu ücretsiz olarak buradan indirebilirsiniz. İyi oyunlar!