Ubisoft Forward Etkinliğinde Üç Yeni Assassin's Creed Oyunu Tanıtıldı

Assassin's Creed Nexus VR, Meta Quest 2'de yayınlanacak ve oyuncular Ezio, Cassandra ve Connor karakterleriyle oynayabilecek. VR'de düşmanları bloklayabilir, savuşturabilir, karşı saldırı yapabilir ve düşmanlarla düello yapılabilir. Gizli bıçaklar, kılıçlar, tomahawklar, yaylar, tatar yayları ve fırlatma bıçakları gibi aralarından seçim yapabileceğiniz çeşitli farklı silahlar da mevcut.

Oyun ayrıca mide bulantısını, baş dönmesini ve yükseklik korkusunu azaltmak için çevresel görüş engelleme ve ışınlanma gibi konfor ayarlarına da sahip olacak.

Ubısoft’un Oyun Tanıtımları Heyecan Yarattı

Assassin's Creed Codename Jade, Çin'in imparatorluk şehri Xianyang'da geçen bir mobil oyundur. Evini Çin Seddi'nin arkasından gelen Xionanu akıncılarından koruyan Xia'yı takip ediyor. Oyuncular artık oyunun kapalı betası için ön kayıt yaptırabilir ancak çıkış tarihi açıklanmadı.

Son olarak Ubisoft, Assassin's Creed Mirage'ın oynanış görüntülerini gösterdi. Basim'in iskele ve binalar arasında tırmandığı eski Assassin's Creed oyunlarında olduğu gibi, serinin köklerine dönüş gibi görünüyor. Basim, inişini yumuşatmak için çalıların arasına atlarken de gösteriliyor.

Basim, düşmanları etkisiz hale getirmek için darbeli dart gibi çeşitli araçlar ve dikkatlerini dağıtmak için patlayıcılar kullanabilir. Bir keşif kulesini ele geçirdikten sonra, evcil kuşu Enkidu'yu bölgeleri gözetlemesi ve hedefini bulması için çağırabilir. Bir çatışma karşılaşmasının ardından Basim, kalan düşmanların işini bitirmeyi veya onları kaybetmek için kalabalığa kaçmayı seçebilir.

Assassin's Creed Nexus VR, ilk olarak 2020'de bir Splinter Cell VR oyunuyla birlikte duyurulmuştu. Ubisoft ayrıca serideki biri Red ve diğeri Hexe kod adlı iki oyun üzerinde çalışıyor.Assassin's Creed Mirage, 12 Ekim 2023'te PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için çıkacak.